Longines celebra San Valentín con una oda a la elegancia atemporal

martes 20 de enero de 2026 , 08:45h

Con la llegada del Día de San Valentín, Longines presenta una cuidada selección de relojes que rinden homenaje a la belleza de los vínculos auténticos. Piezas concebidas para acompañar momentos significativos y celebrar una idea de amor que, al igual que la verdadera elegancia, se construye sobre la autenticidad, la armonía y la atención a los detalles esenciales.

Fiel a su histórico lema, “Elegance is an attitude”, la firma relojera suiza propone modelos que trascienden las tendencias y el paso del tiempo. Relojes pensados no solo como un regalo, sino como un símbolo de conexión duradera, capaz de marcar instantes compartidos y convertirse en parte de la historia personal de quien los lleva.

Entre las propuestas destacan las líneas depuradas y el carácter versátil de la colección Conquest, una expresión contemporánea de la elegancia deportiva que combina precisión, diseño y funcionalidad. Por su parte, la colección PrimaLuna encarna una feminidad refinada y delicada, con formas suaves y detalles sutiles que evocan gracia y sofisticación, convirtiéndola en una elección ideal para celebrar el amor desde una mirada íntima y personal.

Cada reloj refleja el saber hacer de Longines y su compromiso con la excelencia relojera, donde la estética se une a la fiabilidad técnica para dar lugar a piezas que perduran más allá de una fecha señalada. En este San Valentín, la marca invita a regalar tiempo, emoción y elegancia, y a celebrar el amor en su forma más genuina: aquel que se cuida, se valora y se vive con autenticidad.