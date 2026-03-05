Le Monde Gourmand reivindica las fragancias afrutadas para esta primavera

jueves 05 de marzo de 2026 , 08:30h

Durante décadas, la primavera ha estado inevitablemente asociada a perfumes florales ligeros, románticos y etéreos. Sin embargo, la perfumería contemporánea vive un giro inesperado: las notas afrutadas, más jugosas, envolventes y sensoriales, toman el relevo y redefinen el paisaje olfativo de la temporada.

En este nuevo escenario, Le Monde Gourmand se posiciona como una de las firmas que mejor interpreta esta transición. Sus creaciones abrazan la dulzura sin caer en lo empalagoso, combinando fruta, acordes cremosos y maderas suaves en composiciones que conectan con la memoria y el placer sensorial.

LA NUEVA PRIMAVERA OLFATIVA

La historia de la perfumería siempre ha estado marcada por ciclos. Si el siglo XX consagró las flores blancas y los bouquets románticos como símbolo de primavera, el presente apuesta por composiciones más sensoriales y cercanas a la piel.

Las notas afrutadas conectan con el recuerdo inmediato de la libertad y del buen tiempo, de la frescura de una fruta mordida en una tarde al sol. Transforman ese instante en una experiencia sofisticada y contemporánea. Le Monde Gourmand recoge este espíritu y lo traduce en fragancias que celebran la dulzura consciente, la luz y la textura.

CRÈME VANILLE

La dulzura sofisticada que envuelve como una segunda piel. Lejos de la vainilla clásica excesivamente dulce, Crème Vanille propone una interpretación cremosa y luminosa donde la fruta se funde con matices cálidos y reconfortantes.

La fragancia evoca esa sensación reconocible de un postre delicado al final de una comida al sol: suave, envolvente y adictivo. La vainilla se presenta aterciopelada, equilibrada por un acorde afrutado que aporta frescura y modernidad, alejándola del cliché gourmand tradicional.

El resultado es un perfume que funciona de forma elegante; goloso, pero sofisticado. Una opción perfecta para quienes buscan un aroma primaveral que deje huella sin resultar previsible.

MIEL BÉBÉ

El lado más jugoso y luminoso de la primavera de la temporada estival. Si la primavera tuviera textura, sería dorada y brillante como Miel Bébé. Esta fragancia juega con la dulzura de la miel y la potencia con notas afrutadas que aportan vivacidad y carácter

El contraste entre el acorde meloso y la frescura frutal genera una estela envolvente pero ligera, perfecta para los días que se alargan y las primeras noches templadas. Hay algo casi nostálgico en su construcción: recuerda a la piel caliente por el sol, a la fruta madura recién cortada, a la sensación de optimismo que acompaña el cambio de estación. Una dulzura que no es infantil, sino contemporánea, sensual y consciente.

SANTAL SUPREME

En Santal Supreme, la fruta abandona el protagonismo absoluto para dialogar con el sándalo, creando una composición más sofisticada y estructurada, donde el higo se encuentra con la madera en clave minimalista. Aquí, las notas afrutadas aportan un destello inicial luminoso que se suaviza sobre una base cremosa y amaderada.

El resultado es un perfume equilibrado, moderno y versátil, donde la calidez del sándalo aporta profundidad sin restar frescura. Es la prueba de que la tendencia afrutada también puede ser minimalista y elegante, ideal para quienes buscan una fragancia primaveral con carácter.

Crème Vanille, Miel Bébé y Santal Supreme de Le Monde Gourmand demuestran que la primavera ya no pertenece exclusivamente a las flores. La fruta, cremosa, luminosa o combinada con maderas suaves, se convierte en la nueva protagonista de la temporada. Una tendencia que redefine el imaginario olfativo primaveral y que posiciona a la firma neoyorquina como una firma clave en esta evolución sensorial.