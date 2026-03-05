Sereno y Resplandeciente. Exposición de fotografía de Koo Bohnchang

jueves 05 de marzo de 2026 , 09:15h

El gran maestro de la fotografía coreana Koo Bohnchang llega a Madrid con:

Sereno y Resplandeciente

Exposición temporal: del viernes 6 de marzo al viernes 8 de mayo de 2026

• El Centro Cultural Coreano en España presenta la exposición Sereno y Resplandeciente del destacado fotógrafo coreano Koo Bohnchang (Corea del Sur, 1953), una de las figuras clave de la fotografía contemporánea coreana. La muestra podrá visitarse del viernes 6 de marzo de 2026 al viernes 8 de mayo de 2026 en la Galería Han-ul del Centro Cultural Coreano (Paseo de la Castellana, 15, Madrid).

• Koo Bohnchang, artista contemporáneo y profesor, fue reconocido por sus contribuciones al arte fotográfico coreano con la Mención Presidencial en la categoría de Bellas Artes en la 47.ª edición de los Premios de Cultura y Arte de Corea.

Charla con el artista: viernes 6 de marzo de 2026, 18:30 h, en la Sala Multiusos (con reserva previa).

Inauguración: viernes 6 de marzo de 2026, 19:30 h (entrada libre y gratuita).

Horarios de exposición: (De L a V de 10h a 14h - 15h a 19 h)

Sereno y Resplandeciente reúne 32 obras de la “Serie Porcelana Blanca y Oro”, que capturan con una mirada delicada la estética en contraste entre la porcelana blanca pura (Baekje) de la dinastía Joseon (1392-1910), con especial protagonismo del Dalhangari o “jarra de luna”, y las reliquias doradas de la dinastía Silla (57 a. C.- 935 d. C.) A través de la relación entre luz, tiempo, materia y memoria, Koo Bohnchang transforma objetos históricos en imágenes contemporáneas de gran intensidad sensorial, invitando a una contemplación pausada y profunda.

Entre las piezas más destacadas que podrán verse en Madrid se encuentran obras de la serie Gold dedicadas a tesoros arqueológicos de Silla, como la instalación en caja de luz (lightbox) de la Corona de Oro de Geumnyeongchong (Gold, KR 045, 2023), presentada en posición horizontal y concebida como evocación del instante del hallazgo. La selección se completa con imágenes emblemáticas como la Corona de Oro de Cheonmachong (Gold, KR 047, 2023), la Corona de Oro del túmulo norte de Hwangnamdaechong (Gold, KR 054, 2023) y la Corona de Oro de Seobongchong (Gold, KR 057, 2023), además del Tocado de Oro de Cheonmachong (Gold, KR 043, 2023) y ornamentos de diadema procedentes de tumbas históricas de Gyeongju ( la que fue capital del reino de Silla).

Un recorrido por la estética del vacío y la luz

Desde 2004, fascinado por la sutileza del baekja, Koo Bohnchang trabaja con un enfoque esencialmente monocromático (blancos, negros y tonos muy suaves) que elimina distracciones y concentra la atención en forma, textura, luz y sombra. Este lenguaje visual se vincula con la estética de Joseon: quietud, pureza, sobriedad y belleza serena. En sus imágenes, lo cotidiano se vuelve extraordinario: una calma que parece estar en la materia y un resplandor que nace de una luz sutil.

La exposición se abre con un motivo esencial: la curva del Dalhangari como umbral de contemplación. La muestra propone también un diálogo con la arquitectura a través de una instalación de impresiones concebida para experimentar la obra desde el interior y el exterior del espacio.

La jarra de luna: icono de la porcelana blanca Joseon

El Dalhangari (jarra de luna) es una de las piezas más icónicas del baekja. Suele medir alrededor de 40 cm y se cree que se realizó entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Se fabrica uniendo dos mitades, por lo que una marca central revela esa unión; su ligera asimetría se aprecia como parte de su belleza natural. Sin ornamentación recargada, destaca por sus curvas suaves y su blanco luminoso, que transmiten calma y una sorprendente sensación de contemporaneidad. Su forma casi esférica recuerda a una luna llena y transmite una belleza sobria y serena.

Hoy pueden verse ejemplos en instituciones como el Museo Nacional de Corea (Seúl), el British Museum (Londres) y el Metropolitan Museum of Art (Nueva York).

El oro de Silla: poder, fragilidad y resplandor

La segunda parte del recorrido se adentra en el esplendor de Silla a través de coronas, tocados y ornamentos. El uso del contraluz perfila las siluetas con gran nitidez y construye una atmósfera a la vez ceremonial y misteriosa, subrayando la tensión entre lo frágil y lo eterno.

SOBRE EL ARTISTA: KOO BOHNCHANG

Nacido en Corea del Sur (1953), Koo Bohnchang es fotógrafo, curador y profesor, reconocido internacionalmente por capturar instantes frágiles y silenciosos, revelando “un aliento de vida invisible”. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Yonsei y fotografía en Hamburgo (Alemania). Desde 1985 ha desarrollado una sólida trayectoria internacional, con más de 30 exposiciones individuales en Corea, Estados Unidos y Europa. Su obra forma parte de colecciones de referencia como SFMOMA (San Francisco), Museum of Fine Arts Houston, Kahitsukan Kyoto Museum of Contemporary Art, el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Corea y Leeum, Samsung Museum of Art (Seúl).

Se espera que esta exposición, Sereno y resplandeciente, brinde al público una oportunidad única para reflexionar sobre la profunda sensibilidad estética y el espíritu de la tradición coreana, a través de una presentación armoniosa donde la serenidad de la porcelana y el resplandor del oro dialogan en un mismo espacio.