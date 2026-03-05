Llega FORMA, la primera feria de diseño contemporáneo y de colección de nuestro país

jueves 05 de marzo de 2026 , 08:15h

FORMA Design Fair Madrid

5-8 de marzo de 2026

Matadero Madrid

Madrid Design Festival celebrará la primera edición de FORMA, la nueva feria de diseño contemporáneo y de colección que se celebra en nuestro país, concebida para convertirse en un punto de encuentro de referencia para el ecosistema profesional.

El proyecto, impulsado por el festival y por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, nace con la vocación de fortalecer el mercado del diseño y de situar Madrid en el mapa internacional de las ferias especializadas.

FORMA se desarrollará en la Nave Una y la Central de Diseño de DIMAD, en Matadero Madrid, y reunirá a marcas consolidadas, estudios emergentes, galerías, editoras, artesanos contemporáneos y agentes clave de sectores como mobiliario, iluminación, objeto, tecnología aplicada al diseño y nuevos materiales. Con la dirección artística de Antonio Jesús Luna y Emerio Arena (co-editores de ROOM Diseño), la feria está planteada como un nodo complementario al festival, la feria propone un recorrido transversal por la actualidad del diseño a través de piezas únicas, ediciones limitadas y proyectos que exploran nuevas estéticas y procesos.

La feria combina el enfoque expositivo con un programa profesional (PER-FORMA) que incluirá conversaciones, demostraciones, encuentros y actividades formativas. Su objetivo es activar la transmisión de conocimiento, fomentar el intercambio entre agentes del sector y generar nuevas oportunidades de colaboración y desarrollo.

Esta nueva iniciativa nace al abrigo de Madrid Design Festival –organizado por La Fábrica– y el Ayuntamiento de Madrid, con la colaboración de uno de los espacios culturales del propio Ayuntamiento, Matadero Madrid y de DIMAD, institución que gestiona la Central de Diseño. La feria cuenta con el claro propósito de generar un ecosistema económico que repercuta en todos los agentes del tejido creativo de la ciudad y de nuestro país, a la vez que los posiciona como un punto de referencia imprescindible en la escena del mercado internacional.