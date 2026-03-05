El grupo hotelero Port Hotels aumenta un 8% su facturación en el 2025

jueves 05 de marzo de 2026 , 10:00h

Port Hotels cerró el ejercicio 2025 con una evolución récord de su negocio, impulsada por la mejora de la experiencia del huésped, el refuerzo del canal directo y una estrategia de expansión focalizada en activos singulares con alto potencial en destinos clave. La compañía alcanzó una facturación de 81 millones de euros (+8% interanual), afianzando una posición financiera sólida para afrontar su hoja de ruta de inversión y crecimiento.

“Los resultados de este ejercicio confirman que vamos en la dirección correcta: cuando cuidamos mejor la experiencia, crecemos de forma más sostenible y competitiva”, subraya Toni Mayor, presidente de Port Hotels, grupo hotelero familiar con sede en Benidorm y cerca de 60 años de trayectoria.

En el plano comercial y de gestión, 2025 estuvo marcado por una estrategia orientada a la creación de valor. La tarifa media (ADR) avanzó un 13% y, pese a una ocupación estable condicionada por la reforma del Port Benidorm durante varios meses, los ingresos por habitaciones crecieron un 9%, reforzando la efectividad del modelo Port Hotels. La compañía destinó además 2,2 millones de euros a actuaciones de mejora continua en sus hoteles, priorizando intervenciones selectivas de alto impacto en la experiencia del cliente, la actualización de equipamientos y la eficiencia operativa.

El cliente, en el centro del crecimiento

Durante 2025, Port Hotels alojó a 1.259.589 clientes y registró 610.247 room nights en el conjunto de la cadena. La demanda mantuvo un perfil diversificado, con un 59% internacional y un 41% nacional. En satisfacción, el GRI medio del grupo se situó en 85,2, con una mejora de 0,5 puntos respecto a 2024, consolidando la tendencia positiva. Para reforzar la relación directa con el huésped, la cadena lanzó Port Shapers, su nuevo programa de fidelización, y modernizó el proceso de compra en canales propios incorporando nuevos métodos de pago como PayPal y Scalapay, con el objetivo de reducir fricciones y mejorar la conversión.

Crecimiento y posicionamiento en destinos estratégicos

En 2025, Port Hotels desplegó su estrategia de expansión mediante la adquisición de una parcela en València para desarrollar un nuevo hotel cuatro estrellas superior de aproximadamente 138 habitaciones, junto a la estación del AVE Joaquín Sorolla y el futuro Parque Central, y sumó a su cartera el Edificio Hispania de Alicante, uno de los inmuebles corporativos más emblemáticos de la ciudad, con más de 9.000 m². “La expansión no responde a una lógica de tamaño, sino de posicionamiento. Invertimos en ubicaciones que fortalecen nuestra marca y nos permiten crear producto diferencial con recorrido en el tiempo”, señala Toni Mayor, presidente de Port Hotels.

Sostenibilidad medible: Guests of the Planet

La compañía reforzó su compromiso medioambiental y social a través de Guests of the Planet, el programa con el que articula iniciativas en materia de responsabilidad social y cuidado del planeta en toda la cadena. Entre los hitos del ejercicio destaca la implantación de un protocolo de reducción y monitorización del desperdicio alimentario y el avance en economía circular con Gravity Wave y Eco-One, superando el objetivo anual con 3.746 kg de residuos plásticos retirados del Mediterráneo. En materia de inclusión, Port Hotels impulsó su adhesión al modelo Autism Friendly, integrando criterios comunes de accesibilidad y formación para ofrecer una hospitalidad más accesible y universal.

Producto y experiencia: gastronomía e innovación

La propuesta gastronómica continuó ganando peso como palanca de diferenciación, con el Hotel Huerto del Cura seleccionado como finalista al Premio Mejor Desayuno de Hotel 2026 en Madrid Fusión. Por otro lado, en innovación, Port Hotels avanzó en automatización, digitalización y nuevas herramientas para mejorar la eficiencia y el servicio, incorporando soluciones de asistencia al cliente y proyectos orientados a consolidar un modelo de hospitalidad más ágil, conectado y centrado en las personas.