Vuelve el Festival Cap Rocat con Juan Diego Flórez, Lise Davidsen o Freddie de Tommaso

jueves 05 de marzo de 2026 , 08:45h

• Bajo la dirección artística del prestigioso Ilias Tzempetonidis, el festival reunirá a destacadas estrellas de la música del 31 de julio al 2 de agosto de 2026.

El Festival Cap Rocat celebrará su próxima edición en el Hotel Cap Rocat de Mallorca. Así lo ha anunciado María Obrador, directora general del festival y portavoz de la Fundación Madina Mayurqa; Ilias Tzempetonidis, director artístico del festival; y Pablo Mielgo, director de la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, en un acto que ha tenido lugar hoy en el Hotel URSO de Madrid. La presentación también ha contado con la presencia de Antonio Obrador, creador e impulsor del festival y presidente de la Fundación Madina Mayurqa; y Pablo Carrington, vicepresidente de la Fundación Madina Mayurqa.

En palabras de María Obrador: “Presentando esta edición quería agradecer a todos los colaboradores, a todos los amigos que hacen posible que hay estemos aquí para hablar de este festival tan bonito que hace muchos años visionó mi padre, porque siempre visionó Cap Rocat como un escenario operístico en el que se unieran las artes, la cultura y sobre todo la música.

Al final ese sueño nos lo ha ido contagiando a todos…

Dentro de la que es el festival, nosotros siempre hemos apoyado al talento local vinculado con los artistas internacionales, proyectando una imagen de excelencia artística gracias a nuestro director que ha sido una ayuda básica y muy importante…”

• Esta edición contará con la participación de Juan Diego Flórez, una de las grandes voces de la lírica actual, que el 31 de julio interpretará conocidas obras de ópera y zarzuela en una gala dirigida por Pablo Mielgo, uno de los maestros españoles con mayor proyección internacional.

La edición 2026 arrancará el viernes 31 de julio con una Gala lírica protagonizada por el tenor Juan Diego Flórez, reconocido como un artista supremo en su registro vocal gracias a su técnica impecable, expresividad y elegancia. Acompañado por la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares y parte del Coro Festival Cap Rocat, Juan Diego Flórez hará gala de su fama con la interpretación de una selección de piezas operísticas de Rossini como el Aria de Don Ramiro (“Si, ritrovarla io giuro”) de La Cenerentola, “Quell’alme pupille” de Il turco in Italia o el Aria de Arnold (“Asile héréditaire” ) de Guillaume Tell, además de algunas composiciones de zarzuelas como “Bella enamorada” de El último romántico de Soutullo y Vert, “Suena Guitarrico” de El Guitarrico de Pérez Soriano o “Aquí está quien lo tiene tó y no tiene ná” de La alegría del batallón de Serrano. También habrá espacio para algunas piezas orquestales de gran belleza como los preludios de La revoltosa (Ruperto Chapí) y La traviata (Verdi).

La gala estará dirigida por Pablo Mielgo, director de la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares y uno de los maestros españoles con más proyección internacional, recientemente nombrado director musical de la Florida Grand Opera con sede en Miami. El Coro Festival Cap Rocat estará dirigido por Joan Company.

• El célebre pianista Rudolf Buchbinder ofrecerá el 1 de agosto un exquisito e íntimo recital con obras de Mozart, Beethoven y Schubert.

En línea con la idea de presentar cada año a algunos de los solistas más sobresalientes en piano y violín, el sábado 1 de agosto el Festival Cap Rocat dará la bienvenida al célebre pianista Rudolf Buchbinder, que ofrecerá un exquisito e íntimo recital en la Sala de Conciertos de Cap Rocat.

• El 2 de agosto el Festival Cap Rocat como broche de oro tendrá el privilegio de presentar la ópera Tosca con artistas de máximo nivel.

Tosca, una de las óperas más populares de Giacomo Puccini, que llega al festival en versión concierto con la participación de artistas de máximo nivel como la soprano Lise Davidsen, el tenor Freddie De Tommaso, el barítono Ludovic Tézier, Sebastià Serra, Tomeu Bibiloni o Francesco Domenico Doto. El reconocido director italiano Giacomo Sagripanti se pondrá al frente de esta excepcional actuación que también contará con la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares y el Coro Festival Cap Rocat, dirigido una vez más por Joan Company.

• Los conciertos del 31 de julio y el 2 de agosto contarán con la participación de la prestigiosa Orquestra Simfònica de les Illes Balears y el Coro Festival Cap Rocat, un proyecto que se puso en marcha para apoyar a cantantes líricos locales, bajo la dirección del maestro Joan Company.

• El evento volverá a organizar la jornada formativa Festival Cap Rocat inspira: impulso al talento en la que Ludovic Tézier dará una exclusiva masterclass para un grupo de jóvenes cantantes españoles seleccionados previamente. Esta jornada estará abierta al público interesado, previa inscripción.

En 2026 se volverá a organizar Festival Cap Rocat inspira: impulso al talento, una jornada formativa que tendrá lugar el sábado 1 de agosto por la mañana y en la que participarán cantantes líricos previamente seleccionados en audiciones realizadas en diferentes lugares de España. Esta jornada se creó el año pasado como una evolución de la habitual masterclass que todos los años imparte una de las estrellas operísticas que pasa por el festival y que este año contará con el prestigioso barítono Ludovic Tézier. Con el objetivo de ampliar el apoyo al talento lírico y de acercar la música a aficionados y profesionales, el día de la masterclass también se organizará una mesa redonda y un coloquio en torno al mundo del canto.

• Organizado por la Fundación Madina Mayurqa, con el apoyo del Hotel Cap Rocat, el Festival Cap Rocat se ha convertido en una de las citas líricas y de música clásica más esperadas del verano y reunirá en Mallorca a estrellas internacionales de la música durante tres días. Y lo hará en un entorno inigualable: el icónico Hotel Cap Rocat, una antigua fortaleza militar declarada bien de interés cultural y ubicada en mitad de un Área Natural Protegida, al lado del mar. La experiencia de escuchar a estas grandes estrellas de la música en el singular escenario al aire libre del Festival Cap Rocat, bajo el aterciopelado cielo mallorquín será, por tanto, única y muy especial.

Apoyo al talento y la educación musical

En esta sexta edición del Festival Cap Rocat, la Fundación Madina Mayurqa sigue apostando por impulsar la cultura de calidad, convirtiendo a Mallorca en el epicentro de la música clásica durante tres días, y con el objetivo de posicionar a las Islas Baleares dentro del circuito internacional de la lírica. Asimismo, la vocación social de la Fundación ha dado lugar a que dentro del festival se organicen diferentes iniciativas para apoyar el talento y la educación musical.

Hay que destacar que Sebastià Serra, uno de los artistas que este año actuará en la ópera Tosca junto al propio Ludovic Tézier, Lise Davidsen o Freddie De Tommaso, participó en la masterclass que Sondra Radvanovsky impartió en 2024, un hecho que pone de manifiesto cómo estas sesiones pueden servir para impulsar la trayectoria de los cantantes seleccionados.

Otro de los proyectos formativos del festival es el Coro Festival Cap Rocat, un conjunto creado por el maestro Joan Company para ofrecer a aficionados y profesionales locales del canto la experiencia de compartir escenario con las grandes estrellas de la lírica que participan en el festival. Desde su fundación en 2023, el Coro Festival Cap Rocat se ha ido consolidando como un conjunto artístico de calidad, ganándose el beneplácito del público y la crítica nacional.