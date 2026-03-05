Semana Santa de lujo frente al Mediterráneo en el resort Fairmont La Hacienda Costa del Sol

jueves 05 de marzo de 2026 , 09:30h

Con la llegada de la Semana Santa, Fairmont La Hacienda Costa del Sol (Cádiz) se consolida como el destino perfecto para quienes desean combinar sol, playa, descanso, wellness, deporte y alta gastronomía en una escapada en pareja, en familia o con amigos frente al Mediterráneo y en plena naturaleza.

El resort tiene como propósito ofrecer una auténtica experiencia de lujo concebida para todo tipo de viajeros. Actualmente dispone de 311 llaves (150 habitaciones y 161 suites) y 47 exclusivas villas privadas. Su diseño incorpora detalles elaborados por artesanos locales y está profundamente vinculado a la esencia del sur: interiores luminosos y abiertos, caracterizados por maderas claras, texturas orgánicas y tonos cálidos crema, iluminados por el dorado sol andaluz y abiertos a vistas panorámicas al mar Mediterráneo o al campo de golf. Inspiradas en un tradicional pueblo andaluz, con calles blancas, fachadas encaladas, grandes jardines y piscinas privadas, las villas ofrecen un refugio tranquilo para quienes buscan espacio, serenidad y privacidad.

La propuesta de Fairmont La Hacienda Costa del Sol está pensada tanto para el bienestar de los adultos como para el entretenimiento de los más jóvenes, reforzando su posicionamiento como destino integral. Por un lado, su spa de 1.800 m² se presenta como un auténtico santuario de relajación, con piscina climatizada, circuitos de hidroterapia, tratamientos personalizados, gimnasio, áreas de yoga y experiencias diseñadas para reconectar cuerpo y mente en un entorno de absoluta calma. Además, si el plan es disfrutar en familia, el resort cuenta con una gran piscina exterior climatizada en el centro del complejo.

Al mismo tiempo, el resort cuenta con Kids Club (de 4 a 9 años) y Teens Club (hasta los 14 años), con programas diseñados específicamente para cada franja de edad. Talleres creativos, actividades al aire libre y propuestas dinámicas permiten que niños y adolescentes disfruten de una experiencia propia, estimulante y adaptada a sus intereses.

La oferta gastronómica es otro de los grandes atractivos del resort y se articula en cinco espacios que reflejan distintas formas de interpretar el sabor mediterráneo. Entre ellos destaca Dalmar, el restaurante insignia recomendado por la Guía Michelin y dirigido por el chef Benito Gómez, con dos Estrellas Michelin. Dalmar propone una cocina honesta y sin artificios, donde el producto es el auténtico protagonista.

Completan la experiencia El Faro La Hacienda, homenaje a la cocina mediterránea; Umbra, con sabores frescos e inspiración costera; Vista Lounge & Terrace, concebido para el aperitivo y los atardeceres frente al mar.

Fairmont La Hacienda Costa del Sol, ha sido reconocido con el Certificado Green Key y el Responsible Hospitality VERIFIED 2025. Además, se ha convertido en el único complejo en Cádiz en contar con el reconocimiento 4 Estrellas de Forbes Travel Guide en tan solo un año desde su apertura.

Considerado uno de los 100 mejores resorts de golf del mundo, Fairmont La Hacienda Costa del Sol es el destino idóneo para quienes desean aprovechar la Semana Santa practicando su deporte favorito. El complejo ofrece acceso preferente a dos campos de prestigio internacional, entre los que destaca La Hacienda Links Golf, un recorrido de 18 hoyos abierto al Mediterráneo, valorado por su exigente diseño técnico y por sus vistas ininterrumpidas al mar, donde el paisaje se convierte en parte esencial del juego.

Durante la Semana Santa, Fairmont La Hacienda Costa del Sol propone una escapada frente al Mediterráneo concebida para disfrutar del destino con mayor calma. En un entorno privilegiado, la experiencia integra bienestar, gastronomía y tiempo en familia, con acceso a los espacios de spa y a sus circuitos de hidroterapia, así como una agenda culinaria específica para estas fechas que abarca desde brunches especiales hasta cenas de temporada.

Ya sea para unos días de desconexión en pareja, unas vacaciones familiares o una escapada de relax, la programación permite que cada huésped encuentre su propio equilibrio entre descanso y ocio. Además, para quienes deseen completar la experiencia con actividad deportiva, el resort ofrece la posibilidad de disfrutar de jornadas de golf en sus recorridos frente al mar, combinando así ejercicio y relajación.

Fairmont La Hacienda Costa del Sol reafirma así su posicionamiento como uno de los grandes destinos de lujo del sur de Europa, donde naturaleza, bienestar, alta gastronomía y deporte conviven en perfecta armonía para reflejar la autenticidad andaluza.