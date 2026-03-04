La estación de esquí Val Louron estrena el “Pass du Marsien”

La estación de Altos Pirineos reivindica el esquí de autor en un escenario de cuento de hadas con ventajas exclusivas en forfaits, vuelos en biplaza y relax en Balnéa

En un sector dominado por las grandes dimensiones, la estación de esquí de Val Louron (Altos Pirineos) emerge como la joya del esquí de autor. Esta filosofía apuesta por una experiencia auténtica, donde el lujo no reside en los kilómetros de pistas, sino en la exclusividad de esquiar en un entorno virgen, sin colas y en total conexión con la montaña.

Este marzo, Val Louron se vuelve todavía más atractiva con el estreno del “Pass du Marsien”, el forfait especial (disponible del 9 al 22 de marzo) que ofrece grandes ventajas a quienes compren un pase de al menos 2 días.

Esquí al 50% y mucho más

El “Pass du Marsien” no es solo un forfait sino la forma de disfrutar de todo el valle con descuentos significativos. Entre las principales ventajas destacan los descuentos del 50% en el forfait, del 30% en el alquiler de material, entradas a precios reducidos en balnearios y al cine local, así como aperitivos gratuitos en los restaurantes adheridos.

Esquiar en un escenario de cuento

Lo que define el carácter de Val Louron es su singular zona de debutantes. Sus pistas serpentean entre densos bosques de pinos negros, creando un recorrido protegido y único en el Pirineo. Aprender a esquiar aquí es una inmersión sensorial lejos del ruido, permitiendo que incluso los principiantes sientan la magia de la alta montaña rodeados de naturaleza pura.

Tocar el cielo con descuentos especiales

Val Louron hace honor a su fama como capital del vuelo libre. Es de las pocas estaciones donde se puede vivir la exclusividad de un vuelo en biplaza con esquís, sobrevolando el valle hasta aterrizar junto al lago. Con el Pass du Marsien, este mes de marzo los visitantes disfrutan de un 10% de descuento en bautizos de parapente, una oportunidad única para contemplar los picos de 3.000 metros desde el aire.

El nuevo refugio: Apart-Hôtel des Cols

El descanso tras el esquí de autor se encuentra en el nuevo Apart-Hôtel des Cols (Bordères-Louron). La familia Jones ha transformado este histórico lugar en 17 apartamentos con alma. Sus suites para hasta 6 personas y su bar cosmopolita con noches temáticas y cócteles de autor son el punto de encuentro ideal para cerrar el día.

Relax en Balnéa

Otra de las ventajas del “Pass du Marsien” son los descuentos a los centros termales. A 15 minutos de la estación, en la pequeña localidad de Loudenvielle, se encuentra el “Balnéa”, el centro de bienestar pionero del Pirineo francés. Desde esta temporada permite reservar franjas horarias y ofrece entradas sin colas, permitiendo maridar la nieve virgen con las aguas sulfurosas al atardecer.