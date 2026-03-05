Los espesores de nieve en Ordino Arcalís permiten ampliar la temporada de esquí

Ordino Arcalís ampliará la temporada de invierno hasta el domingo 12 de abril. Las excelentes condiciones de nieve que presenta actualmente la estación, así como a lo largo de toda la temporada, con constantes nevadas y espesores acumulados que oscilan entre los 3 y los 3,5 metros, permiten garantizar una recta final de temporada óptima para la práctica del esquí.

Las abundantes precipitaciones han hecho posible que la estación disponga del 100% de las pistas operativas desde finales de diciembre, así como de las dos áreas específicas para la práctica del fuera de pista, que se mantienen abiertas.

La ampliación de la actividad más allá de la fecha de cierre inicialmente prevista para el 6 de abril, coincidiendo con el final de la Semana Santa, irá acompañada de los diferentes servicios de la estación, como la escuela de esquí y snowboard y el alquiler de material. Asimismo, del 7 al 12 de abril se mantendrán operativos los principales puntos de restauración de Ordino Arcalís: el Restaurante La Coma y el Fast Food L’Hortell, garantizando así la oferta gastronómica para los esquiadores durante estos últimos días de temporada. Los establecimientos de Planells y Portelles cerrarán, tal como estaba previsto inicialmente, el 6 de abril de 2026.

Con esta ampliación, Ordino Arcalís reafirma su compromiso de ofrecer la mejor experiencia posible hasta el último día de la temporada, aprovechando unas condiciones de nieve excepcionales que permitirán a los visitantes exprimir el espíritu indomable hasta la primavera. Por su parte, tanto Grandvalira como Pal Arinsal, que también cuentan con el 100% de las pistas abiertas y espesores acumulados de hasta 310 cm y 220 cm respectivamente, mantienen la fecha de cierre para el 6 de abril.