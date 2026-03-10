El arte de mostrar el tiempo

martes 10 de marzo de 2026 , 08:30h

Fiel a la tradición relojera de la marca, el Jazzmaster Open Heart parte de una premisa clara: la mecánica no debe ocultarse. Su característica abertura en la esfera revela el movimiento interior y pone en valor la precisión y el arte de la relojería tradicional, reinterpretados con una estética moderna marcada por la luz, la textura y la proporción.

La colección Jazzmaster siempre ha ocupado un lugar único entre el diseño clásico y la ejecución contemporánea. Con el modelo Open Heart, esta filosofía se vuelve aún más expresiva: la esfera se abre para mostrar el movimiento que late en su interior, destacando la belleza del mecanismo sin renunciar a las líneas limpias y arquitectónicas que han convertido a la colección en un icono actual.

Pensado para quienes valoran el diseño y la precisión, el Jazzmaster Open Heart es una pieza que trasciende lo funcional. Perfecto para conmemorar momentos importantes —como bodas, aniversarios o logros personales— también se integra con naturalidad en el estilo cotidiano. Refinado sin resultar excesivo y elegante sin ostentación, acompaña con naturalidad desde una ceremonia hasta una celebración.

En su interior late el movimiento automático H-10 de Hamilton, con una reserva de marcha de hasta 80 horas y mayor fiabilidad gracias al resorte regulador de Nivachron™. El conjunto se completa con cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos y cajas cuidadosamente acabadas que refuerzan el equilibrio entre sofisticación estética y excelencia mecánica.

La apertura Open Heart atrae la mirada hacia el volante regulador y los componentes en movimiento, invitando a observar el paso del tiempo desde dentro.

La esfera añade profundidad visual gracias a un sofisticado efecto ahumado que combina hasta tres tonalidades que evolucionan sutilmente a lo largo de la superficie. Los cálidos marrones, los detalles dorados radiantes y los acabados plateados con efecto rayos de sol aportan contraste y riqueza visual. Algunos modelos introducen además colores más audaces, como el azul intenso o el turquesa, combinados con detalles de gran precisión.

El resultado es una colección expresiva y atemporal, pensada para acompañar los momentos decisivos de la vida y las historias que nacen de ellos.