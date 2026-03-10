Wizz Air UK obtiene la autorización para operar vuelos a Estados Unidos

martes 10 de marzo de 2026 , 10:00h

Wizz Air UK anuncia que ya dispone de las autorizaciones oficiales necesarias para operar vuelos entre el Reino Unido y Estados Unidos. Tal y como la compañía ya había adelantado, la aerolínea no tiene intención de lanzar vuelos comerciales regulares a EE. UU.; sin embargo, esta nueva certificación supone un hito estratégico tras meses de preparación y coordinación regulatoria.

Con estos permisos, Wizz Air UK podrá ofrecer vuelos chárters personalizados, especialmente dirigidos a equipos de fútbol europeos y aficionados que viajen al Mundial, así como a operadores turísticos que organicen viajes de grupo al país norteamericano.

"Es un día de orgullo para todos nosotros", ha declarado Yvonne Moynihan, Directora General de Wizz Air UK. "La aprobación para operar entre el Reino Unido y EE. UU. abre la puerta a oportunidades increíbles, especialmente para el traslado de equipos y aficionados este verano. Estamos listos para ofrecer una experiencia chárter excepcional y acercar a los fans a la acción en Estados Unidos".

El foco en el Mundial y servicios corporativos

La aerolínea prevé una fuerte demanda por parte de las selecciones y clubes que participarán en la Copa del Mundo. Estos nuevos paquetes estarán diseñados, por tanto, para ofrecer máxima flexibilidad y eficiencia en el traslado de grandes grupos.

Sin embargo, además del ámbito deportivo, los servicios de Wizz Air UK estarán disponibles para grupos empresariales y viajes corporativos, turoperadores con programas de viajes grupales, organizaciones deportivas y viajeros privados.

"Este logro refleja la dedicación y la profesionalidad de todo nuestro equipo", añadió Moynihan. "Estamos entusiasmados de comenzar este nuevo capítulo y expandir nuestro alcance a través del Atlántico".

La aerolínea ha confirmado que ya está abierto el periodo de consultas para la contratación de estos vuelos de cara a la temporada de verano.