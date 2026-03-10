Escapadas de Semana Santa entre naturaleza, cultura y vino con Hotels CMC en Cataluña

martes 10 de marzo de 2026 , 09:30h

Se acerca la Semana Santa, uno de los periodos vacacionales más esperados del calendario. Hotels CMC propone diferentes escapadas que invitan a redescubrir Cataluña desde tres enclaves únicos: Mas Salvi by Hotels CMC, Best Western Premier CMC Gerona y Hotel Arrey Alella by Hotels CMC, tres establecimientos que permiten vivir la primavera desde perspectivas distintas pero complementarias, combinando descanso, actividad al aire libre, cultura y enogastronomía.

En la Costa Brava, Mas Salvi, una masía del siglo XVII rodeada de naturaleza situada en Pals, se presenta como un auténtico oasis de tranquilidad en pleno Empordà. Ubicado en el espacio natural protegido del Carmany, el hotel es el punto de partida ideal para realizar rutas de senderismo entre bosques mediterráneos y miradores naturales, recorridos en bicicleta por caminos rurales y salidas hacia el Parque Natural del Montgrí, las Islas Medes o el Baix Ter.

Durante Semana Santa, el núcleo medieval de Pals cobra especial protagonismo, con sus calles empedradas, su torre de las Horas y su oferta cultural y gastronómica. A pocos minutos, la extensa playa de Pals permite disfrutar del mar en un entorno aún tranquilo antes de la temporada alta. La estancia se completa con la propuesta culinaria del restaurante del hotel, centrada en producto local y cocina creativa, así como con sus espacios de bienestar, piscina interior y exterior y servicios pensados para la desconexión total.

En Gerona ciudad, Best Western Premier CMC Gerona es el punto de partida perfecto para descubrir una de las capitales culturales de Cataluña en una época especialmente significativa. La Semana Santa en Gerona combina tradición y patrimonio en escenarios únicos como el Barri Vell, la Catedral, el Call Jueu y las murallas históricas. Las procesiones y actos culturales recorren calles de piedra que conservan siglos de historia. Más allá de la tradición religiosa, la ciudad ofrece una intensa vida cultural con museos, galerías y una programación que se refuerza en estas fechas.

Gerona es también un referente gastronómico, con una amplia oferta de restaurantes que reinterpretan la cocina catalana y ponen en valor el producto de proximidad. Para los amantes del deporte, la ciudad es uno de los destinos cicloturistas más reconocidos del sur de Europa, con rutas que atraviesan el Empordà, se adentran en el interior o conectan con la Costa Brava.

El hotel complementa la experiencia con wellness center, gimnasio, espacios gastronómicos propios y servicios adaptados a ciclistas, ofreciendo un equilibrio entre actividad y descanso.

Arrey Alella, situado en el Maresme y a solo quince minutos de Barcelona, propone una escapada marcada por el enoturismo y el paisaje mediterráneo. Ubicado en una finca histórica rehabilitada, antigua casa señorial vinculada a la tradición vinícola local, el hotel permite sumergirse en la cultura de la Denominación de Origen Alella a través de visitas a bodegas familiares, catas comentadas y paseos entre viñedos con vistas al mar.

La primavera es un momento ideal para recorrer a pie o en bicicleta el Parque de la Serralada Litoral, disfrutar de la floración de los viñedos y descubrir pequeñas poblaciones del Maresme con encanto. La cercanía a Barcelona amplía las posibilidades de la escapada, permitiendo combinar naturaleza y vino con visitas culturales, arquitectura modernista, museos y propuestas familiares en la capital catalana. Asimismo, las playas del Maresme ofrecen paseos junto al mar en un ambiente relajado y lleno de luz.

Con esta propuesta, Hotels CMC apuesta por una manera de viajar más consciente y conectada con el entorno. Cada estancia se convierte en una oportunidad para descubrir el paisaje, la cultura y la esencia de cada destino, combinando descanso, actividad y momentos que realmente dejan huella. Los tres hoteles del grupo ofrecen formas distintas de vivir la Semana Santa, ya sea disfrutando de la calma de la naturaleza, recorriendo ciudades llenas de historia o descubriendo el territorio a través de su gastronomía y sus vinos.

Más que ofrecer habitaciones, Hotels CMC invita a vivir experiencias unidas al lugar, pensadas para que el viajero se sienta parte del destino y no solo de paso. Una manera de dar la bienvenida a la primavera en Cataluña con autenticidad, ritmo propio y el valor añadido de sentir que cada escapada tiene sentido.