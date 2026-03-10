Bipi sella un acuerdo estratégico con el Circuito Corporate Golf 2026

martes 10 de marzo de 2026 , 08:15h

Bipi, compañía de movilidad, ha firmado un acuerdo para convertirse en partner premium del Circuito Corporate Golf 2026, considerado el mayor circuito de golf amateur de España. La competición reúne cada temporada a más de 15.000 jugadores en 40 pruebas disputadas en distintos clubes del país, entre ellos el Real Club de Golf La Herrería, el Real Club Sevilla Golf, Golf Santander o la Real Sociedad de Neguri.

La colaboración entre Bipi y Corporate Golf nace del encaje natural entre dos mundos que comparten valores como la precisión, la atención al detalle o la búsqueda constante de experiencias de calidad. En un entorno donde el tiempo, la flexibilidad y la confianza son esenciales.

Para Bipi, el circuito amateur representa el verdadero espíritu del golf con jugadores que entrenan semanalmente, que compiten en clubes y que construyen comunidad. Lo que permite a la compañía estar cerca de quienes viven el deporte desde la pasión y la constancia, y que valoran servicios premium que se adaptan a su estilo de vida.

En palabras de Saúl Alonso, CMO de Bipi, “unirnos al Circuito Corporate Golf 2026 es mucho más que un acuerdo, es la oportunidad de compartir espacio con una comunidad que vive su pasión con la misma dedicación y constancia con la que nosotros trabajamos cada día. El golf amateur refleja un espíritu de superación que admiramos profundamente y nos hace especial ilusión acompañar a los jugadores durante esta edición y aportar experiencias que hagan este recorrido aún más memorable”.

Participación y presencia dentro del circuito

Como partner premium, Bipi estará presente en todas las pruebas del calendario mediante una serie de activos de visibilidad y acciones vinculadas a la actividad deportiva. Entre ellas, destaca la incorporación de un Hoyo Bipi en todos los torneos, en el que el jugador que más se acerque a la bandera será galardonado con un premio.

Dentro del circuito encontraremos la Zona Bipi, un espacio informativo en el que, además de poder aprender en detalle sobre su modelo de movilidad por suscripción y atender consultas de participantes y asistentes, se realizarán experiencias especiales.

Su presencia se integrará también en la comunicación oficial del circuito, tanto en soportes físicos como en canales digitales.

Objetivos y proyección de la colaboración

La incorporación de Bipi al Circuito Corporate Golf 2026 supone el inicio de una línea de trabajo más amplia en el ámbito deportivo, en el que la compañía cuenta ya con una presencia destacada, y donde busca consolidarse a través de eventos deportivos de referencia.

“Para nosotros es un orgullo sumar a Bipi como partner premium del circuito. Este circuito se construye año tras año gracias a la pasión de miles de jugadores, y saber que contamos con aliados que comparten esa energía y ese compromiso es verdaderamente inspirador. Estamos convencidos de que la presencia de Bipi enriquecerá la experiencia de todos los participantes que se sentirá en cada torneo”, ha declarado Luis Morón, CEO del Circuito Corporate Golf.

Esta primera incursión en el territorio golfístico se enmarca dentro de un plan a medio plazo en el que se evaluará la experiencia para afianzar su presencia explorando nuevas alianzas y ventajas exclusivas para jugadores y clubes.

Bipi considera que este entorno ofrece una oportunidad para fortalecer su posicionamiento en España y ampliar el conocimiento de su modelo de movilidad entre un público con alto nivel de uso de servicios especializados.