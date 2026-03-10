Arte para los suelos, arte para el museo

martes 10 de marzo de 2026 , 08:45h

Una colaboración de la tienda del Museo Thyssen con la firma Mosaista

La tienda-librería del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta las baldosas hidráulicas de la firma Mosaista inspiradas en obras de artistas como Sándor Bortnyik, Paul Klee, Juan Gris, Theo van Doesburg, Edward Hopper y Wassily Kandinsky, todos ellos presentes en la colección permanente del museo.

Se trata de piezas únicas en edición limitada, fragmentos que pueden formar murales y otros objetos, piezas realizadas con la técnica de producción artesanal de la baldosa hidráulica.

En la búsqueda constante de colaboraciones con marcas que aúnen tradición, excelencia y diseño, ha surgido este encuentro entre Mosaista, el museo y la artista y diseñadora Carlota Pereiro, quien ha reinterpretado detalles de las obras de las colecciones Thyssen en forma de mosaicos artesanales. Así, la geometría de las vanguardias y la tradición del mosaico hidráulico se funden en una colección única.

Estas baldosas se encuentran en la tienda del museo como elementos individuales de decoración y en forma de bandejas. Los murales en gran formato para proyectos a medida están disponibles en la galería Mosaista.