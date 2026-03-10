El IV Vía Crucis del Pueblo recorrerá los distintos núcleos del municipio de Adeje

martes 10 de marzo de 2026 , 09:00h

La imagen del Señor recorrerá Tijoco, Armeñime, Los Olivos, Fañabé y el casco histórico entre el 9 y el 13 de marzo.

Las parroquias del municipio de Adeje, con la colaboración del Ayuntamiento, acogerán del 9 al viernes 13 de marzo, el “IV Vía Crucis del Pueblo”, una cita que recorrerá distintos puntos del término municipal y que invita a la ciudadanía a participar en este itinerario de oración y recogimiento. La imagen del Señor recorrerá Tijoco, Armeñime, Los Olivos, Fañabé y el casco histórico entre el 9 y el 13 de marzo.

Cada jornada comenzará con la celebración de la Eucaristía a las 18:00 horas en la parroquia correspondiente, desde donde partirá la imagen del Señor hacia el núcleo previsto. A las 19:30 horas tendrá lugar la llegada y el inicio del Vía Crucis, que culminará en la iglesia parroquial del lugar con una oración final, bendición y veneración de la Sagrada Imagen del Señor y del Lignum Crucis.

El IV Vía Crucis del Pueblo vuelve a convertirse así en un encuentro que vertebra los distintos núcleos del municipio a través de un itinerario común, reforzando la tradición y la participación ciudadana en estas fechas señaladas.

El lunes, 9 de marzo, la eucaristía se celebrará en la Iglesia Matriz de Santa Úrsula. Posteriormente, la comitiva partirá hacia Tijoco La Hoya, con llegada a la Ermita del Carmen, en Tijoco Bajo, donde se celebrarán las primeras estaciones. El recorrido concluirá en la Iglesia Parroquial de La Milagrosa. El martes, 10 de marzo, la jornada comenzará en la Parroquia de La Milagrosa, en La Hoya. Tras la salida, la llegada está prevista en la rotonda de la entrada de Armeñime, desde donde se iniciará el Vía Crucis hasta la Iglesia Parroquial de la Resurrección del Señor.

El miércoles, 11 de marzo, tras la misa en Armeñime, la imagen se trasladará hasta la rotonda de la Asociación de Vecinos de Los Olivos y continuará el recorrido hasta la Iglesia Parroquial de San José. El jueves, 12 de marzo, una vez finalizada la eucaristía en Los Olivos, la comitiva partirá hasta Fañabé, con llegada a la rotonda del Campo de Fútbol. El Vía Crucis se dirigirá posteriormente a la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Campo.

La última jornada será el viernes, 13 de marzo en la parroquia de Nuestra Señora del Campo, en Fañabé. Desde allí, la imagen se trasladará hasta la Plaza Cruz del Llano, en el casco histórico de Adeje, para culminar el recorrido en la Iglesia Parroquial de Santa Úrsula.