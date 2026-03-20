Tradición y mar, así se celebra la Semana Santa en Las Palmas de Gran Canaria

viernes 20 de marzo de 2026 , 10:00h

La Semana Santa forma parte del calendario cultural y social de Las Palmas de Gran Canaria. Durante estos días, la capital grancanaria mantiene tradiciones profundamente arraigadas mientras la ciudad continúa viviendo en su particular paraíso atlántico donde (casi) siempre hace buen tiempo, gracias a su privilegiado clima los 365 días del año.

El plan foodie: comerse un sancocho canario

Uno de los platos que nunca falta durante la Semana Santa en Gran Canaria es el sancocho canario, especialmente durante el Viernes Santo, aunque se puede comer en cualquier época del año. Esta receta tradicional se prepara con cherne, un pescado muy emblemático de Canarias, acompañado de papas sancochadas, batata, mojo rojo y pella de gofio: es decir, canarismo en estado puro.

Su origen está ligado a la tradición cristiana de evitar el consumo de carne durante estas fechas, lo que convirtió al pescado en protagonista de la mesa. En Las Palmas de Gran Canaria, numerosos restaurantes tienen este plato a sus cartas, siendo muy fácil encontrarlo y degustarlo en estas fechas.

El plan más tradicional: acudir a la procesión de las Mantillas del barrio de Vegueta

La Semana Santa tiene uno de sus momentos más representativos en el barrio histórico de Vegueta. El Viernes Santo allí se celebra la procesión de las Mantillas, una de las más singulares de la ciudad. Su curioso nombre se explica por las mujeres que acompañan el recorrido vestidas de negro y con mantilla canaria blanca, una prenda tradicional vinculada a la indumentaria festiva del archipiélago.

De diseño sencillo y sin apenas ornamentación, la mantilla canaria se caracteriza precisamente por su sobriedad, un rasgo que históricamente simbolizaba la igualdad entre quienes participaban en la procesión, sin distinción de clase social. La procesión recorre varias calles del casco histórico y constituye una de las celebraciones más emblemáticas de la Semana Santa en la capital grancanaria, siendo un gran rito espiritual y a la vez, un espectáculo visual particularmente único.

El plan más atrevido: el primer baño del año en Las Canteras

Aunque los locales hace ya muchos días que han inaugurado la temporada de baño, para los visitantes de la península, la Semana Santa puede convertirse en la excusa perfecta para el primer baño del año. Sin duda, el mejor lugar para hacerlo es en Las Canteras, la gran playa urbana de Las Palmas de Gran Canaria, que es, a su vez, una de las mejores de Europa.

Además de una jornada de simplemente sol y playa, los más inquietos también pueden aventurarse a practicar surf, ya que el paseo marítimo de la ciudad concentra escuelas y zonas habituales para la práctica de este deporte, especialmente en la zona de La Cícer, uno de los puntos más conocidos para este deporte en el archipiélago.

El plan más primaveral: una mañana en el Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo

La primavera es un momento especialmente interesante para visitar el Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, uno de los espacios botánicos más importantes de España dedicado a la flora del archipiélago. Con más de 27 hectáreas, el jardín reúne una amplia colección de especies endémicas de Canarias, muchas de ellas adaptadas a los ecosistemas volcánicos del archipiélago. Durante estas semanas comienzan a observarse algunas floraciones tempranas que permiten descubrir de cerca la biodiversidad del territorio.

El plan más cultural: deleitar los oídos con la música del International Bach Festival Canarias

Uno de ls clásicos del panorama musical de la ciudad, y más en estas fechas, es el International Bach Festival Canarias, que tiene lugar en el Auditorio Alfredo Kraus. Desde 2015, el festival reúne en Las Palmas de Gran Canaria a músicos de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y de la Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam, junto a jóvenes intérpretes de gran talento con coros y solistas internacionales de gran nivel. El resultado es una serie de conciertos dedicados a la obra de Johann Sebastian Bach.

Para quienes visitan Las Palmas de Gran Canaria durante la Semana Santa, asistir a uno de estos conciertos ofrece también la oportunidad de descubrir nuevas generaciones de músicos en uno de los principales espacios culturales y musicales de esta cosmopolita capital.