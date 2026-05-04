Kokey, el E.T. filipino, se proyectará el 8 de mayo en el mk2 Cine Paz de Madrid

lunes 04 de mayo de 2026 , 08:15h

“Kokey” (1997), un descarado y tardío plagio filipino del clásico “E.T. El Extraterrestre” (1982), se proyectará en versión remasterizada en alta definición el 8 de mayo a las 22:30 horas en el mk2 Cine Paz de Madrid.

Será dentro de una nueva sesión de cine cutre organizada por los responsables del Festival Internacional CUTRECON y la distribuidora Trash-O-Rama, especializada en cine exótico e insólito.

“¿Quién necesita a E.T. cuando puedes tener un tronchante alienígena con cara de callo y textura de croqueta mojada?” se pregunta entre risas Carlos Palencia, director de CUTRECON y organizador de la sesión. Palencia considera el filme “un despropósito cósmico que mezcla drama social, comedia involuntaria y ciencia ficción de extrarradio” y precisamente por ello resulta “irresistible”.

“Kokey” fue un gran éxito de taquilla en Filipinas e incluso llegó a contar con su propia serie de televisión. Cuenta la historia de dos niños sin recursos que encuentran una criatura indescriptible y, “en vez de llamar a la NASA, deciden vestirlo como un rapero de mercadillo para ocultarlo, lo que por supuesto no cuela”, explica Palencia. Y añade que “el resultado es un dramón familiar que intenta tocar la fibra sensible, pero solo consigue golpear el nervio de la carcajada, entre lágrimas de risa, bailes sin ritmo y violencia que aparece sin venir a cuento”.

De presentar la sesión se encargará el propio Palencia, quien también es colaborador habitual del programa “Mañana Más” de Ángel Carmona en Radio Nacional de España. Como maestro de ceremonias, contará al público anécdotas sobre el rodaje y se encargará de crear la atmósfera perfecta para el visionado del filme.

Desde la organización también explican que, como es habitual en las sesiones apadrinadas por CUTRECON y Trash-O-Rama, se permitirán la libre participación y los comentarios en voz alta del público, para “disfrutar aún más del visionado de la película”.