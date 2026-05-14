Con OPPO por un futuro sostenible

jueves 14 de mayo de 2026 , 08:45h

Como empresa tecnológica global que atiende a más de 760 millones de usuarios en más de 90 países y regiones de todo el mundo, OPPO reconoce su responsabilidad e influencia en la construcción de un futuro más sostenible.

Más que crear productos y experiencias excepcionales, OPPO integra la sostenibilidad en sus operaciones e innovación, y se ha comprometido a que todas sus operaciones sean neutras en carbono para 2050. Con este objetivo firmemente en el horizonte, la compañía sigue implementando prácticas más ecológicas, desarrollando productos más respetuosos con el medio ambiente e inspirando a personas de todo el mundo a dar pasos reales para construir un futuro sostenible.

Materiales y procesos de embalaje mejorados impulsan la transición verde

El embalaje excesivo se ha convertido en un reto medioambiental generalizado para la industria de bienes de consumo. OPPO ha introducido el principio "3R+1D" (Reducción, Reciclabilidad, Reutilizabilidad y Degradabilidad en sus envases), promoviendo envases más sostenibles mediante mejoras tanto en procesos como en materiales.

Según datos del Fondo Mundial para la Naturaleza, se producen alrededor de 405 millones de toneladas de papel y cartón a nivel mundial cada año, y solo el embalaje basado en papel consume aproximadamente 3.000 millones de árboles, ejerciendo una presión continua sobre los recursos forestales. Para reducir el consumo de papel, OPPO ha trasladado activamente la información de orientación de productos hechos en papel a formatos digitales. En 2025, esta iniciativa salvó alrededor de 110 millones de láminas A4, lo que equivale a evitar la tala de aproximadamente 13.000 árboles maduros y reducir alrededor de 3.500 toneladas de emisiones de carbono.

Según estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cada año se producen más de 430 millones de toneladas de plástico a nivel mundial, con más de 11 millones de toneladas entrando en los océanos, lo que supone una grave amenaza para los ecosistemas. Para minimizar el uso de plástico, OPPO ha incorporado materiales naturales de biomasa, como residuos de té, en los diseños de envases.

Al sustituir entre el 10 y el 30% de los plásticos derivados del petróleo por estas alternativas ecológicas, OPPO no solo reduce el consumo de plástico, sino que también encuentra un uso valioso para los residuos de biomasa que de otro modo se eliminarían.

Dando nueva vida a los residuos electrónicos

El volumen de residuos electrónicos generados a nivel mundial también sigue aumentando. Los datos de las Naciones Unidas muestran que la escala de los residuos electrónicos alcanzó los 62 millones de toneladas en 2022 y está aumentando en aproximadamente 2,6 millones de toneladas anuales. Para 2030, se espera que supere los 82 millones de toneladas, superando con creces las capacidades actuales de reciclaje.

Una de las formas en que OPPO está afrontando este desafío global es a través de su compromiso de mejorar la durabilidad del producto, para que cada dispositivo se use durante más tiempo en lugar de acabar como desperdicio. Al mismo tiempo, la empresa mejora continuamente su sistema de reciclaje de residuos electrónicos, animando a los usuarios a devolver sus dispositivos para ser reutilizados o desmontados, reciclados y desechados de forma segura. En 2025, mientras vendía alrededor de 35.300 toneladas de productos nuevos, OPPO recicló hasta 1.187 toneladas de dispositivos usados en China y Europa durante el mismo periodo.