ONE Atmosphere y M3M India llevan el modelo de hospitality living a Gurugram

viernes 27 de marzo de 2026 , 09:00h

ONE Atmosphere, marca de la compañía internacional hotelera Atmosphere Core, en colaboración con M3M India, uno de los principales promotores inmobiliarios del país, ha anunciado el lanzamiento de ONE Atmosphere Suites Corner Walk Gurugram.

Ubicado en el Sector 73/74 de Gurugram, este proyecto supone el debut de ONE Atmosphere en India, de la mano de M3M India. El desarrollo contará con 256 suites de lujo totalmente equipadas y con servicios, cuya apertura está prevista para el invierno de 2026.

El proyecto se presenta como un concepto premium de apartamentos con servicios integrales, que combina el estilo de vida residencial con una oferta de hospitalidad profesional y una amplia gama de servicios y comodidades. Pensado para viajeros de negocios, profesionales desplazados por proyectos y estancias de media y larga duración, el modelo prioriza el espacio, la flexibilidad y la eficiencia operativa, sin renunciar a los estándares de una marca hotelera gestionada profesionalmente. La experiencia se inspira en la reconocida filosofía de hospitalidad de Atmosphere Core, nacida en Maldivas y ahora introducida en el mercado de Gurugram.

En palabras de Salil Panigrahi, cofundador y director general de Atmosphere Core: “India representa un mercado clave para nuestro crecimiento, y Gurugram es un punto de partida estratégico. A través de esta alianza, buscamos ofrecer una propuesta diferencial en el ámbito de la hospitalidad con servicios.”

Por su parte, Robin Mangla, presidente de M3M India, afirmó: “Esta colaboración refuerza nuestro portfolio, ya que nos permite introducir un proyecto único en Gurgaon. ONE Atmosphere Suites será la primera propuesta de este tipo en India, transformando la percepción de las propiedades de lujo con servicios. Como una de las principales compañías inmobiliarias de lujo y proyectos de marca en el país, en M3M India seguimos marcando el camino con desarrollos emblemáticos y ofreciendo a nuestros clientes un estilo de vida alineado con las aspiraciones globales.”

Sandeep Ahuja, director general de ONE Atmosphere y Atmosphere Living, añadió: “Este lanzamiento marca el inicio de una colaboración estratégica más amplia entre M3M India y Atmosphere Core para desarrollar activos premium de hospitalidad con servicios en ubicaciones clave. En una primera fase, la expansión se centrará en Gurugram y Noida, con planes de escalar la marca ONE Atmosphere en India y en mercados internacionales como Camboya, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia. El objetivo es alcanzar aproximadamente 7.500 llaves a nivel global en los próximos cinco años.”

Las instalaciones de ONE Atmosphere Suites han sido concebidas para dar respuesta tanto a estancias cortas como prolongadas. El complejo contará con un amplio club en la azotea, una piscina en terraza y una zona social y de ocio al aire libre. Entre sus espacios destacan también una cafetería y pastelería de especialidad, un restaurante signature con servicio durante todo el día, áreas de co-working, salones interiores, salas privadas de reuniones y espacios para eventos. La oferta de bienestar incluirá un gimnasio completamente equipado y un spa de alta gama.

El diseño de interiores del proyecto correrá a cargo del reconocido arquitecto y diseñador Rohit Gulati. Además, un equipo seleccionado de artistas locales participará en la creación de una identidad artística propia para el complejo, garantizando que cada espacio tenga un carácter único e irrepetible.