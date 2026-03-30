Hungría, paraíso de cuevas y paisajes ocultos

lunes 30 de marzo de 2026 , 10:00h

Hungría cuenta con más de 4.000 cuevas que incluyen formaciones de estalactitas, lagos subterráneos, espacios protegidos por la UNESCO y sistemas termales activos.

El patrimonio subterráneo de Hungría es uno de los menos visibles, pero también uno de los más singulares del continente. Lejos de lo evidente, este destino esconde un entramado de espacios donde la geología, el agua y el tiempo han dado forma a paisajes poco habituales. Desde cavidades kársticas de gran escala hasta cuevas termales bajo Budapest, este universo subterráneo propone una forma distinta de recorrer el territorio, entre naturaleza, historia y experiencia.

Cueva de Abaliget

En las montañas Mecsek, cerca de Pécs, la cueva de Abaliget es uno de los ejemplos más representativos del sur de Hungría. Su galería principal, de 466 metros, está atravesada por un arroyo que continúa moldeando estalactitas y formaciones rocosas, haciendo de este un espacio en evolución continua.

Su microclima estable, con una temperatura constante de unos 12 °C y un aire especialmente limpio, ha estado tradicionalmente vinculado a beneficios para afecciones respiratorias. Además, durante los meses de invierno, la gruta sirve de refugio a colonias de murciélagos, lo que refuerza su valor ecológico.

Cueva de Baradla

Ubicada en el karst de Aggtelek, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, la cueva de Baradla es una de las más emblemáticas del país. Formada hace más de 200 millones de años, su galería principal alcanza los 25 kilómetros y alberga espectaculares estalactitas, estalagmitas y fósiles marinos.

El sistema de aguas subterráneas sigue activo, lo que la convierte en un entorno natural todavía vivo. A las visitas guiadas se suman experiencias como conciertos o sesiones de meditación, que permiten descubrir espacio desde una perspectiva diferente.

Cueva del Lago de Tapolca

Bajo la localidad de Tapolca se encuentra una de las propuestas más singulares de Hungría: una cueva navegable. Los visitantes pueden recorrer en pequeñas barcas sus aguas iluminadas de tonos azulados, en un entorno con temperatura constante durante todo el año.

La experiencia se completa con un centro de visitantes que incluye exposiciones interactivas sobre paisajes kársticos, formaciones geológicas y la evolución del subsuelo, haciendo el recorrido accesible y atractivo para todo tipo de público.

El mundo subterráneo de Budapest

Budapest es una de las pocas capitales europeas con un sistema de cuevas activo bajo la ciudad, formado a lo largo de millones de años por aguas termales y procesos kársticos. Entre las más destacadas se encuentra la cueva de Pál-völgyi, el sistema más largo del país, conocida por sus formaciones de calcita, sus desniveles y sus pasadizos estrechos, que se recorren en visitas guiadas y permiten una experiencia inmersiva bajo tierra.

Muy cerca, la cueva de Szemlő-hegyi ofrece un enfoque completamente distinto: accesible para todos los públicos, destaca por sus formaciones minerales poco habituales, con formas que recuerdan a palomitas o coliflor, y por su carácter didáctico gracias a su exposición interactiva.

En cambio, bajo el barrio histórico del Castillo se extiende la cueva del Castillo de Buda, un sistema de 3,3 kilómetros que combina cavidades naturales con siglos de historia, incluyendo antiguas bodegas, refugios de la Segunda Guerra Mundial y otros espacios vinculados al pasado de la ciudad.

Por último, la cueva de Molnár János representa la vertiente más singular del subsuelo de Budapest. Situada cerca del Danubio, se trata de un sistema termal activo con aguas cálidas y cristalinas que sigue en formación y que, además de su interés científico, se ha convertido en un punto de referencia para el buceo en cavidades.