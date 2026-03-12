Budapest, de capital histórica a gran plató cinematográfico europeo

jueves 12 de marzo de 2026 , 09:45h

Pocas ciudades europeas cambian de identidad con tanta facilidad como Budapest. En la gran pantalla puede ser Moscú, Berlín o una capital imaginaria del futuro, pero fuera de cámara sigue siendo una de las ciudades más elegantes de Europa Central. Sus avenidas imperiales, puentes sobre el Danubio y edificios del siglo XIX han atraído durante años a directores de Hollywood que buscan escenarios capaces de transformarse sin perder carácter.

No es casualidad que cada vez más producciones internacionales pasen por aquí. Y es que, en las últimas décadas, Budapest se ha convertido en el segundo centro de producción audiovisual de Europa, después de Londres. Un lugar donde las historias se ruedan en sus calles y en sus históricos estudios de cine.

Cuando Budapest interpreta a otras ciudades

Una de las razones que hacen de Budapest una de las ciudades favoritas de Hollywood es su capacidad para “interpretar” otros lugares. Su arquitectura del siglo XIX, sus amplias avenidas imperiales y sus barrios históricos permiten recrear con facilidad ciudades de Europa occidental o del antiguo bloque soviético.

En Gorrión Rojo, protagonizada por Jennifer Lawrence, varias localizaciones del centro histórico y del lado de Buda se transformaron en Moscú. Algo similar ocurrió con La Jungla: Un buen día para morir, donde calles de Budapest sirvieron como escenario para una persecución ambientada en la capital rusa.

La ciudad también ha aparecido en producciones más recientes como Viuda Negra, protagonizada por Scarlett Johansson, que recupera Budapest como un lugar clave dentro de la historia del personaje, así como en otras grandes producciones internacionales que han utilizado la ciudad como base de rodaje.

En el ámbito de la ciencia ficción, parte del trabajo técnico y de producción de Blade Runner 2049, dirigida por Denis Villeneuve, se desarrolló en estudios húngaros, confirmando el papel de la ciudad como uno de los principales centros de producción audiovisual de Europa.

Escenarios que los viajeros pueden reconocer

Lo interesante para quienes visitan Budapest es que muchas de estas localizaciones no son decorados temporales, sino espacios reales que forman parte del paisaje urbano cotidiano.

La Avenida Andrássy, el entorno del Parlamento o los puentes que cruzan el Danubio han aparecido en distintas producciones gracias a su estética monumental. Lugares emblemáticos como el Castillo de Buda, el Puente de la Libertad o la estación ferroviaria Budapest Keleti railway station también se han utilizado en rodajes por su carácter histórico y su atmósfera cinematográfica.

Incluso el metro histórico de la ciudad —la línea M1, una de las más antiguas de Europa— ha aparecido en producciones por su estética retro, lo que refuerza esa sensación de estar caminando por escenarios que el espectador quizá ya ha visto antes en la gran pantalla.

Estudios históricos y cultura cinematográfica en la ciudad

Detrás de muchos de los rodajes internacionales que pasan por Budapest se encuentran las instalaciones de Mafilm Studios, fundados en 1948 y considerados uno de los complejos cinematográficos más veteranos de Europa. A lo largo de las últimas décadas, Mafilm ha evolucionado hasta convertirse en un socio habitual de producciones internacionales, ofreciendo platós, decorados a gran escala y servicios técnicos especializados que han contribuido a consolidar Budapest como uno de los principales centros de producción audiovisual del continente.

Pero la relación de la ciudad con el cine no se limita a los rodajes. Budapest mantiene también una sólida tradición cinéfila que se refleja en sus salas históricas y en una activa escena cultural. Uno de los espacios más emblemáticos es el Uránia National Film Theatre, inaugurado a finales del siglo XIX en un espectacular edificio historicista. Además de su valor arquitectónico, Uránia es uno de los principales centros de programación cinematográfica de la ciudad, con ciclos dedicados al cine europeo, estrenos independientes y retrospectivas de cine húngaro.

A esto se suma una red de cines independientes repartidos por distintos barrios que mantienen viva la cultura cinematográfica local y funcionan como punto de encuentro para directores, críticos y espectadores.