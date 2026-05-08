Gigi Clozeau se suma a la tendencia del azul cerúleo con Azur

El regreso de El diablo viste de Prada y la reaparición del icónico azul cerúleo en las tendencias han devuelto a este tono su protagonismo en la moda. En este contexto, Gigi Clozeau presenta Azur, una nueva tonalidad vibrante inspirada en el Mediterráneo y en ese punto exacto donde el cielo se funde con el mar.

Luminoso, fresco y fácil de llevar, Azur traslada la esencia de un verano infinito al universo joyero de la firma. Un color pensado para iluminar cualquier look de la temporada primavera-verano 2026, aportando un toque de luz sutil pero reconocible.

Siguiendo la estela del azul cerúleo —uno de los tonos más icónicos de la moda contemporánea—, Azur se integra en las piezas emblemáticas de Gigi Clozeau: collares, pulseras, pendientes, anillos y charms. Un azul versátil que se adapta tanto a estilismos cotidianos como a propuestas más sofisticadas.

Fiel a su ADN, la marca combina oro de 18 quilates con sus características cuentas de resina, reinterpretadas ahora en esta nueva tonalidad. El resultado son piezas ligeras, cómodas y pensadas para el día a día, que invitan a jugar con el layering, uno de los sellos distintivos de la firma.

Con Azur, Gigi Clozeau no solo recupera uno de los colores clave del momento, sino que lo integra con naturalidad en su universo creativo, convirtiéndolo en un imprescindible de la temporada.