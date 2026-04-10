Islandia Tours celebra en abril una nueva edición del Mes de la Aventura

viernes 10 de abril de 2026 , 10:15h

Islandia es uno de los destinos más demandados por los amantes del turismo activo y la aventura, ya que combina: grandes glaciares, volcanes activos, imponentes cascadas y playas de arena negra, entre otros, donde es posible realizar todo tipo de actividades.

Durante el mes de abril, la mayorista Islandia Tours –que forma parte del Grupo Island Tours– da comienzo al “Mes de la aventura” en la isla nórdica, promoción en la que incluye como regalo experiencias relacionadas con la naturaleza por cada reserva de sus programas de rutas en coche para este verano.

A aquellas personas que puedan destinar un presupuesto de entre 2.500 y 3.500 euros, Island Tours les ofrece cuatro actividades únicas: un paseo en tirolina sobre paisajes de impresionante belleza, un recorrido por los volcanes de Islandia, una ruta a pie por un glaciar y un circuito en quad por los volcanes.

Para quienes realicen una reserva de entre 3.500 y 5.500 euros, podrán disfrutar de seis experiencias increíbles: salida para descubrir los principales glaciares del país europeo, tour en barco por la laguna glaciar de Jökulsárlón, itinerario en buggy por el glaciar Mýrdalsjökull, aventura dentro de una cueva de hielo, snorkel en la fisura de Silfra –que pertenece al borde divergente entre las placas de Norteamérica y Eurasia– y actividad en el glaciar de Skaftafell.

Para este verano, el touroperador propone, desde solo 1.680 euros por persona, una amplia variedad de programas de entre ocho y 15 días de duración: “Luces de Islandia”, “Islandia Esencial 2026”, “Hechizos de Islandia”, “Islandia Mágica”, “Islandia Activa”, “Islandia al completo 2026” y “La Gran Vuelta a Islandia 2026”.

Estos paquetes de fly & drive incluyen, como mínimo, los vuelos directos en vuelo regular (clase turista), el alojamiento en hoteles seleccionados, el alquiler de coche con kilometraje ilimitado y seguro básico; y desayuno diario y cenas (según itinerario).