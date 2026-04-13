EFECTO MARIPOSA presenta su nuevo disco 219.000 HORAS DE VUELO

lunes 13 de abril de 2026 , 08:00h

EFECTO MARIPOSA estará el 22 de mayo presentando su nuevo disco en Madrid en La Sala del Movistar Arena.

Susana Alva y Frasco Ridgway celebran un cuarto de siglo de trayectoria con el lanzamiento "219.000 HORAS DE VUELO".

No es un recopilatorio al uso; es una reivindicación de su sonido y su forma de componer canciones, esta vez compartiendo el micro con artistas amigos que admiran su legado.

Una celebración necesaria para una banda que es, por derecho propio, historia viva de nuestro pop.

El focus track de "219.000 HORAS DE VUELO" es el tema "No me crees", del disco Complejidad (2005); es uno de los temas más populares de la banda y récord de permanencia en las principales radios durante más de dos años. Para celebrar este 25 aniversario, el grupo ha reunido a dos leyendas del Pop: Javier Ojeda, quien grabó la canción en el año 2005 y David Summers, que no solo prestó su voz, sino que abrió las puertas de su casa y de su estudio personal.

El listado de canciones y colaboradores es de vértigo: “No me crees”, con David Summers (Hombres G) y Javier Ojeda (Danza Invisible); “Proezas”, con Álvaro Urquijo (Los Secretos); “Mágico”, con Marcos Cao (Sonrisa de Julia); “Comienzo”, con Gabriel (Shinova); “Querencia”, con Shuarma; “Diez minutos”, con Coti; “Nunca” con Pol (3.14); “Qué me está pasando”, con Dani (Despistados); “Por quererte” con Pablo López; y “La última cena” con Juancho Sidecars.