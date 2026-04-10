Carlos Saura, fotógrafo. Una vida tras la cámara, en El Palacín de León

El Palacín de León acoge, hasta el 13 de septiembre, una exposición comisariada por Chema Conesa que propone un recorrido fotográfico paralelo a la vida de Carlos Saura.

En esta muestra, los afectos y las creaciones del cineasta se funden bajo su propia mirada, sumergiendo al espectador en un universo ecléctico que abarca desde el relato de la España autárquica hasta su pasión final por las fotografías coloreadas.

El recorrido incluye imágenes que funcionaron como ensayos estéticos de su filmografía junto a testimonios de su faceta más íntima y familiar.

La muestra Carlos Saura, fotógrafo. Una vida tras la cámara que acoge el Palacín (una referencia a su primera pasión, la fotografía), es una retrospectiva con lo más destacado del trabajo fotográfico del autor, una propuesta que narra un camino paralelo a su vida y consigue simultanear afectos y creaciones bajo la guía de su propia mirada.

La exposición se articula en cuatro áreas: Primer laboratorio, Saura documental, Fotógrafo cineasta y Universo Saura, a través de un mundo ecléctico en el que caben todas sus vivencias, desde el relato de pobreza y frío de la España autárquica, a su pasión final por las fotografías coloreadas e intervenidas por su mano, de las imágenes constructoras de guiones, ensayos y análisis estéticos de su filmografía, a todo lo que ha poblado sus afectos, su vida más íntima, su familia.

Chema Conesa, comisario de la exposición, destaca el recorrido gráficamente coherente en diálogo con el espacio, un diario personal en el que se jalonan los acontecimientos de su vida, ya sean afectivos o profesionales, sin distinción, como si este creador confiara a la imagen toda su capacidad expresiva en cualquier longitud de la comunicación humana y está dirigida a todos los públicos, ya que es muy visual.

Un recorrido gráficamente coherente con la variedad de su producción, que cuenta con 116 fotografías, acompañadas por material personal y de archivo del autor además de un documental en video.

La muestra se complementa con numerosas actividades dirigidas a todo tipo de público planteadas con un marcado carácter educativo, que trata de incidir en la figura del autor tanto en el plano personal, como en el artístico.

Horario Palacín