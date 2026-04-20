Guayominí, del éxito al fracaso pasando por Eurovisión…

lunes 20 de abril de 2026 , 08:45h

Según la ley de la gravedad de Newton un cuerpo tarda más en subir que en bajar.

Pablo Martínez Bravo dirige el espectáculo escrito por Laura Garmo que desde el 24 de abril al 17 de mayo estrenan en Nave 10 Matadero (Madrid) con un elenco formado por Omar Banana, Inma Cuevas, Zack Gómez-Rolls, Selu Nieto y Julia Rubio.

“Roi, que está cantando en la final de un importante concurso europeo de canciones, porque ganó otro concurso nacional tres meses atrás, se queda en blanco en plena actuación. Las consecuencias de este error son inevitables y no tardan en llegar. Laura Garmo nos propone una historia fresca y optimista sobre la identidad y el fracaso.

Guayominí es el proyecto de dirección y autoría novel de Nave 10. Un espacio para el descubrimiento de nuevas voces. Laura Garmo y Pablo Martínez Bravo ponen en pie una historia sobre la importancia de cuidar lo que tienes cerca.

Roi, un joven cantautor, consigue la oportunidad única de participar en un concurso que le dará mucha visibilidad. Pero esta oportunidad rápidamente se le vuelve en contra: Cuando está en pleno ascenso, ya debe prepararse para la bajada.

Igual que Roi, vivimos en un sistema fagocitante basado en el éxito y en la opinión de los demás, en el que la valía personal se reduce a lo que podemos producir, pero Guayominí viene a recodarnos que la vida no es solo un concurso de talentos.” Rocío Bello (Dramaturgista de la temporada 25/26 de Nave 10 Matadero)

Del 24 de abril al 17 de mayo de 2026

'Guayominí' cuenta la historia de Roi, un joven cantautor que consigue la oportunidad de participar en Eurovisión, pero a mitad de la actuación se queda unos segundos en blanco. Las consecuencias de este error son inevitables.

Un texto inspirado en Manuel Navarro, que participó en el popular festival en 2017 donde no se le olvidó el texto de la canción, pero sí desafinó ostentosamente. "Todo el mundo se le vino encima", recuerda durante la presentación de la obra Laura Garmo.

Para Martínez Bravo un "fracasado puede ser inspiración, la historia está llena de perdedores, y en ese caso mostramos como el personaje principal puede darle la vuelta a esa circunstancia".

El viaje de Roi, su protagonista, es el de cualquier joven que, armado solo con un talento íntimo y una ilusión desbordante, se lanza a una maquinaria que promete visibilidad y éxito a cambio de su propia voz. Guayominí es un espejo feroz y conmovedor de nuestra época, donde la aceleración del éxito convive con la fragilidad del fracaso, y donde la pregunta por la autenticidad resuena con fuerza: ¿qué queda de nosotros cuando todo se mide en votos, likes y trending topics?

A través de la cultura pop, siempre llena de luces, emociones y fuegos artificiales, exploramos lo que hay detrás del show: la presión, la vulnerabilidad, el miedo a decepcionar, la soledad, la responsabilidad.

¿Qué hay detrás de un juguete roto?