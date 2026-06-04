Países Bajos, país invitado de PHotoESPAÑA 2026

jueves 04 de junio de 2026 , 09:15h

Exposiciones, encuentros y nuevas formas de imaginar la imagen

La participación de los Países Bajos en PHotoESPAÑA 2026 tendrá uno de sus focos principales en LUX & UMBRA, la gran retrospectiva dedicada a Viviane Sassen en el Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa.

La muestra, organizada conjuntamente por la Embajada del Reino de los Países Bajos en España, Mondriaan Fund, el Ayuntamiento de Madrid y PHotoESPAÑA, constituye la primera gran exposición en España de una de las fotógrafas más influyentes de la escena contemporánea.

La exposición reúne más de tres décadas de creación en una instalación donde conviven fotografía, collage, moda e imagen en movimiento. Series emblemáticas como Flamboya o Parasomnia dialogan con obras tempranas realizadas en África y nuevas piezas creadas para esta ocasión, construyendo un recorrido donde la luz, la sombra y el cuerpo ocupan un lugar central.

Coincidiendo con esta exposición, Viviane Sassen recibe además el Premio PHotoESPAÑA 2026, un reconocimiento a una trayectoria que ha renovado profundamente el lenguaje fotográfico contemporáneo.

La participación neerlandesa continúa en el Círculo de Bellas Artes con Volver a imaginar, la exposición que da título a esta edición y que explora los límites de la imagen. La muestra, expansión del programa PHotoESPAÑA PRO Talento a bordo, reúne a trece artistas que reflexionan sobre cómo se construyen y circulan las imágenes hoy. Entre ellos destacan autores neerlandeses como Rob Hornstra y Anoek Steketee, junto a artistas españoles e internacionales que abordan la memoria, el archivo, la materialidad o las estructuras de poder desde distintos lenguajes.

La colaboración con Países Bajos se extiende también al programa profesional. Del 10 al 12 de junio, Serrería Belga acogerá una nueva edición de los encuentros de Networking Profesional de PHotoESPAÑA PRO Talento a bordo, impulsados por PHotoESPAÑA e Iberia. Entre los participantes neerlandeses seleccionados este año figuran Luuk van Raamsdonk, Angeniet Berkers, Anaïs López, Bebe Blanco Agterberg, Maarten Tromp, Sarah Mei Herman, Maryam Touzani y Eddo Hartmann, que compartirán sesiones de trabajo personalizadas con comisarios, galeristas, editores y coleccionistas internacionales para impulsar nuevas oportunidades de colaboración y proyección internacional.

Este intercambio tendrá además una dimensión pública el 9 de junio en el mismo espacio con La fotografía como encuentro, una mesa redonda organizada por Iberia, la Embajada del Reino de los Países Bajos en España, Serrería Belga y PHotoESPAÑA. Moderada por María Santoyo, reunirá a Claartje van Dijk (FOAM Museum), Mirelva Berghout (Stedelijk Museum Amsterdam) y Femke Rotteveel (FOTODOK) para reflexionar sobre los desafíos y transformaciones de la fotografía contemporánea desde algunas de las instituciones neerlandesas más relevantes del sector. La sesión incluirá además la proyección de trabajos de los artistas seleccionados mediante la convocatoria internacional.

La sección País Invitado se extiende también al Espacio Cultural Serrería Belga con la exposición Espacio fotolibros, concebida como un recorrido por la diversidad editorial internacional. La muestra incorpora una sección específica centrada en la escena neerlandesa, acercándose a la influencia de su ecosistema editorial y a la relevancia que el fotolibro ha adquirido en las últimas décadas como una de las formas más dinámicas de la fotografía contemporánea.

Un programa que convierte a Países Bajos en uno de los grandes focos internacionales de esta edición, reforzando el diálogo entre instituciones, artistas y formas contemporáneas de pensar la imagen.