Iberia amplía su presencia en México con la ruta a Monterrey

jueves 04 de junio de 2026 , 10:00h

Iberia cuenta con tres vuelos semanales conectando la ciudad del nordeste mexicano con Madrid, los cuales tendrán lugar los martes, viernes y sábados. Esto se traduce en alrededor de 53 000 asientos durante el 2026

Esta operación se realiza a bordo de un Airbus A330-200, un avión wide body de última generación con capacidad para 288 pasajeros distribuidos en cabina Business y Turista

De acuerdo con la hoja de ruta marcada en el Plan de Vuelo 2030 de Iberia para consolidar el liderazgo de conectividad entre América Latina y Europa y el objetivo de mejorar el servicio para nuestros clientes, Iberia ha decidido seguir adelante con la apertura de esta nueva ruta pese a la coyuntura internacional provocada por el incremento del precio del combustible

Iberia da un nuevo paso en su apuesta por el mercado de México y ha dado comienzo a sus vuelos directos entre Madrid y Monterrey.

Esta ruta inicia su operación con tres frecuencias a la semana, las cuales tendrán lugar los martes, viernes y sábados en un trayecto que se realizará a bordo de un avión de última generación Airbus A330-200, con capacidad para 288 pasajeros en configuración de cabinas Business y Turista.

Gracias a este hito, que forma parte de la hoja de ruta estratégica de Iberia para los próximos años, denominado Plan de Vuelo 2030, la aerolínea pasa a contar con más 53 000 asientos conectando Monterrey con los más de 100 destinos que tiene en España, Europa, África o Asia.

Asimismo, con esta nueva ruta, Iberia empezará a volar de manera directa a dos destinos en el interior de México, Ciudad de México y Monterrey, que sumados tendrán una capacidad de más de 820 000 asientos, un 8% más que la capacidad con la que contaba hace un año.

Cabe mencionar que este hito se ha llevado a cabo en línea con la hoja de ruta estratégica para los próximos años que Iberia ha marcado a través del Plan de Vuelo 2030 y que busca consolidar el liderazgo de conectividad entre América Latina y Europa y tiene el objetivo de mejorar el servicio para nuestros clientes. Por todo ello, Iberia ha decidido seguir adelante con la apertura de esta nueva ruta pese a la coyuntura internacional provocada por el incremento del precio del combustible.

“Desde Iberia estamos muy orgullosos de que por fin haya llegado este día, pues tiene lugar un hito muy importante para nuestra empresa no solo en los 76 años que llevamos volando a México, sino en los casi 80 que llevamos conectando América Latina y Europa. Con la ruta entre Madrid y Monterrey, abrimos un nuevo aeropuerto mexicano, que es el país de América Latina con el que contamos con una mayor capacidad al superar los 820 000 asientos, es decir, alrededor del 14% del total que tenemos en América Latina”, afirma María Jesús López Solás, directora Comercial, de Desarrollo de Red y Alianzas de Iberia.

Para celebrar la apertura de la ruta, la aerolínea ha preparado una sorpresa a bordo para los clientes. Para aquellos que viajen en la cabina Business, tendrán a su disposición la posibilidad de degustar un coctel margarita, el típico coctel mexicano que se servirá a bordo, mientras que en el resto del avión se podrán probar dulces típicos de México. Todo ello irá acompañado con un regalo que recibirán los pasajeros.

Antes de la salida del vuelo desde Madrid, se llevó a cabo un acto protocolario de corte de cinta en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, en el que estuvieron presentes María Jesús López Solás, directora Comercial, de Desarrollo de Red y Alianzas de Iberia, y Víctor Moneo, director Global de Ventas de Iberia, que estuvieron acompañados de Ana Paniagua, directora de Experiencia de Cliente de Aena en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

México y España, más conectados que nunca

Además de la apertura de esta ruta directa, Iberia alcanzó recientemente un acuerdo con la aerolínea Viva, que permitirá a todos los clientes conectar Monterrey con 32 destinos en el interior del territorio mexicano, ofreciendo la posibilidad de viajar, a través del aeropuerto la ciudad del nordeste de México, a prácticamente cualquier lugar del mundo.

De igual forma, para acercar todavía más los lazos entre México y España, Iberia cuenta con su programa de Stopover Hola Madrid, que permite a los clientes de Monterrey, tanto a la ida como a la vuelta de su destino final, hacer una escala en Madrid de hasta nueve noches, sin ningún costo y con la posibilidad de disfrutar de descuentos y ventajas en alojamiento, transporte, gastronomía y ocio.