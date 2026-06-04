Triple nominación para SATA Group en los prestigiosos World Travel Awards™ 2026

jueves 04 de junio de 2026 , 10:30h

SATA Air Açores y Azores Airlines optan de nuevo a algunos de los máximos galardones de la industria turística internacional, consolidando su posición como referentes de la aviación europea.

El Grupo SATA ha sido nominado, por tercer año consecutivo, a los prestigiosos World Travel Awards™ 2026, considerados mundialmente como uno de los mayores reconocimientos a la excelencia en el sector de los viajes y el turismo. Estas nuevas nominaciones refuerzan el prestigio alcanzado por las compañías del grupo y reconocen su compromiso constante con la calidad del servicio, la innovación y la conectividad aérea.

En esta edición de los premios, el Grupo SATA aspira a tres importantes distinciones que destacan tanto la fortaleza de sus operaciones regionales como su creciente presencia internacional:

Europe’s Leading Regional Airline 2026 – SATA Air Açores, galardón que ya obtuvo en 2024 y 2025.

Europe’s Leading Airline to North America 2026 – Azores Airlines, vencedora también en las dos ediciones anteriores.

Europe’s Leading Airline Brand 2026 – Azores Airlines.

Estas nominaciones llegan en un momento de consolidación para el grupo aéreo portugués, que continúa fortaleciendo la conectividad entre las Azores, Europa y Norteamérica, al tiempo que mantiene una apuesta decidida por la excelencia operativa y la experiencia del pasajero.

Los World Travel Awards™, creados en 1993, son reconocidos internacionalmente como el máximo sello de calidad dentro de la industria turística. Cada año distinguen a las empresas, destinos y organizaciones que destacan por su liderazgo, innovación y contribución al desarrollo del sector. Obtener una nominación ya supone un importante reconocimiento por parte de profesionales, expertos y viajeros de todo el mundo.

Desde SATA Group destacan que este logro es el resultado del esfuerzo colectivo de sus equipos y de la estrecha colaboración con socios estratégicos, instituciones y agentes del sector turístico. La compañía ha querido agradecer especialmente el apoyo recibido por parte de sus colaboradores y clientes, cuyo respaldo ha sido fundamental para alcanzar este nivel de reconocimiento internacional.

La fase de votación permanecerá abierta hasta el 14 de agosto de 2026, fecha hasta la que profesionales del sector y viajeros podrán apoyar a las compañías nominadas. El objetivo de SATA Group es revalidar los éxitos conseguidos en años anteriores y continuar posicionándose entre las mejores aerolíneas de Europa.

Con estas nuevas nominaciones, SATA Group reafirma su papel como embajador de las Azores en el mundo y como una de las compañías aéreas más valoradas del continente, gracias a una combinación de servicio de calidad, fiabilidad operativa y una firme vocación de conectar personas y destinos a ambos lados del Atlántico.