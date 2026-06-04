VOLRE lanza una nueva plataforma de viajes de lujo personalizados

jueves 04 de junio de 2026 , 10:15h

Una nueva propuesta aterriza en el sector turístico con la ambición de redefinir el concepto de viaje premium. VOLĀRE se presenta como una plataforma de viajes de lujo personalizados que busca transformar cada itinerario en una experiencia única, emocional y adaptada a cada viajero.

En un contexto en el que el lujo turístico tiende a la estandarización, la compañía apuesta por un modelo basado en la personalización, con itinerarios estructurados que combinan hoteles de alta categoría, guías expertos, traslados privados y experiencias locales auténticas. El objetivo es ofrecer una alternativa ágil dentro del segmento premium, sin renunciar a la exclusividad.

Un proyecto impulsado por Jesús Rodríguez

Detrás de VOLĀRE se encuentra Jesús Rodríguez, fundador de Exoticca en 2013 y uno de los perfiles con mayor trayectoria en innovación dentro del sector turístico. Tras más de dos décadas de experiencia, impulsa ahora este nuevo proyecto con la intención de ir más allá del diseño de viajes y replantear la relación del viajero con la experiencia.

“Poner al viajero en el centro no es una estrategia, sino la única vía hacia un modelo sostenible y relevante. El viaje debe ser transformador; si no lo es, algo ha fallado”, señala Rodríguez.

Un modelo basado en la personalización y la tecnología

VOLĀRE propone un enfoque que rompe con los modelos tradicionales del sector. Su plataforma ofrece itinerarios privados optimizados que combinan el criterio de expertos con el uso de tecnología para mejorar la experiencia del usuario.

Cada viaje incluye vuelos internacionales y domésticos, alojamientos de alta gama, asistencia local 24 horas, traslados premium y una selección de experiencias diseñadas para equilibrar lo esencial con lo auténtico. La propuesta ya ha sido probada por perfiles del ámbito cultural, entre ellos una reconocida actriz española que ha vivido la experiencia VOLĀRE.

Itinerarios diseñados como una narrativa

Con una oferta inicial de más de 50 itinerarios en 30 destinos, VOLĀRE estructura su propuesta como si se tratara de una narrativa cinematográfica, cuidando la selección de escenarios, ritmos y experiencias.

El catálogo incluye destinos icónicos y enclaves menos explorados en regiones como el sudeste asiático, África o América Latina. Entre los itinerarios destacan recorridos por Japón que combinan ciudades como Kioto y Tokio con zonas como Kanazawa o Takayama; rutas entre Sri Lanka y Maldivas que integran cultura, naturaleza y playa; experiencias en Chile que atraviesan el desierto de Atacama hasta la Isla de Pascua; o viajes por Argentina que unen Buenos Aires, la Patagonia y las cataratas de Iguazú con alojamientos singulares y guías especializados.

El viajero en el centro de la experiencia

Más allá del destino, VOLĀRE sitúa al viajero como eje central de su propuesta. La plataforma evoluciona hacia un modelo en el que cada itinerario se construye a partir de los intereses, motivaciones y preferencias del usuario, incorporando herramientas tecnológicas que permiten afinar progresivamente la personalización.

De este modo, el viaje deja de partir de un catálogo cerrado para diseñarse desde la persona, en una experiencia que busca ir más allá de lo tangible y convertir cada recorrido en algo único y significativo.