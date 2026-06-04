Momentos Alhambra. Tardes Thyssen 2026

jueves 04 de junio de 2026 , 08:30h

Cuatro conciertos gratuitos en Las Terrazas del museo

El ciclo está vinculado al recorrido Música para los ojos

Víctor Herrero inaugura la temporada el 5 de junio

La música en directo regresa un año más a Las Terrazas con una nueva edición de Momentos Alhambra | Tardes Thyssen.

El cartel incluye cuatro actuaciones musicales de artistas nacionales e internacionales, que abarcan géneros como el folk ibérico, el ambient o la electrónica y tienen lugar los dos primeros viernes y sábados de junio, a las 20:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

La programación de esta edición retoma el hilo de la anterior, que fue el recorrido temático por la colección permanente del museo Música para los ojos.

Creado por el músico Pedro Portellano, es un itinerario que profundiza en el vínculo entre pintura y música, dos disciplinas cuyos lenguajes comparten la capacidad de construir relatos, evocar lo espiritual y expresar y provocar emociones.