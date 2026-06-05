Hyatt integra el Hôtel Palais de la Méditerranée en The Unbound Collection en Niza

viernes 05 de junio de 2026 , 09:00h

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) presenta la incorporación del emblemático Hôtel Palais de la Méditerranée a The Unbound Collection by Hyatt en Francia, marcando el inicio de una nueva etapa para uno de los iconos más reconocibles de la Costa Azul.

Situado en la legendaria Promenade des Anglais de Niza, el hotel reinterpreta el esplendor de la Riviera Francesa a través de una cuidada fusión entre patrimonio Art Déco, luz mediterránea y diseño contemporáneo. Con vistas a la Baie des Anges y a pocos minutos del casco histórico de Vieux-Nice, los mercados de Cours Saleya y la Place Masséna, el establecimiento ha formado parte del imaginario cultural de la región desde su inauguración original en 1929, durante la edad dorada de los grandes viajes a la Riviera.

Un icono histórico con espíritu contemporáneo

Integrado ahora en la colección The Unbound Collection by Hyatt, el hotel se suma a una cartera internacional de establecimientos singulares definidos por su carácter, identidad y fuerte sentido del lugar, junto a propiedades como el Hôtel du Louvre en París o The Georgian en Los Ángeles.

Para Tamara Lohan, Global Brand Leader – Luxury de Hyatt, la colección reúne “hoteles con alma, con historias propias que siguen siendo relevantes y contemporáneas”, destacando el Palais de la Méditerranée como “un ejemplo excepcional” gracias a su fachada Art Déco y su renovada reinterpretación mediterránea.

Tras su emblemática fachada —obra de los arquitectos Charles y Marcel Dalmas y protegida como monumento histórico— el hotel ha sido transformado bajo la visión de la interiorista Linda Boronkay, que reinterpreta el legado Art Déco desde una mirada actual inspirada en la naturaleza de la Riviera.

El resultado son 173 habitaciones, incluidas 28 suites, concebidas como refugios luminosos donde las formas orgánicas, los materiales sensoriales y una paleta suave evocan la armonía entre el mar y el cielo mediterráneo.

Gastronomía y estilo de vida en clave Riviera

La propuesta gastronómica se articula en torno al restaurante ZOUZOU, un espacio vibrante que recupera el espíritu del glamour social de la Riviera con una interpretación contemporánea. Su ambiente sofisticado, con vistas al Mediterráneo, se completa con una terraza panorámica que invita a disfrutar de aperitivos al atardecer y cócteles nocturnos en un entorno icónico.

Las piscinas interior y exterior refuerzan esta experiencia dual de la Riviera: la terraza exterior se abre directamente a la Baie des Anges, mientras que la piscina interior ofrece un ambiente más íntimo y sereno. El área de bienestar, con gimnasio, sauna y baño de vapor, completa la propuesta orientada al descanso y la recuperación.

Un nuevo referente para eventos en la Costa Azul

Con más de 1.672 m² de espacios para eventos, el Hôtel Palais de la Méditerranée se posiciona como uno de los grandes enclaves para encuentros en la Riviera. Su gran Salon Riviera, con capacidad para hasta 936 personas en formato teatro, destaca por su amplitud, luz natural y vistas al litoral.

El hotel acogerá desde congresos internacionales hasta eventos de moda y celebraciones privadas, reforzando su papel como punto de encuentro en el corazón de Niza.

Para su director general, Julien Renetaud, la reapertura supone “un privilegio extraordinario”, subrayando que el edificio forma parte de la identidad de la ciudad y que el proyecto ha buscado “honrar su legado mientras se crea algo completamente nuevo”.

Una apuesta clave para The Unbound Collection by Hyatt

La incorporación del Palais de la Méditerranée se enmarca en la expansión estratégica de The Unbound Collection by Hyatt, que continúa reforzando su presencia en el segmento de lujo con hoteles singulares en destinos internacionales.

En su décimo aniversario, la colección consolida su posicionamiento como un escaparate global de propiedades únicas, respaldadas por los beneficios del programa World of Hyatt, y se suma a aperturas recientes como The Georgian en Santa Mónica o Kennedy 89 en Fráncfort.