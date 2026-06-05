Longines añade dos nuevas piezas joya a su línea Mini DolceVita

viernes 05 de junio de 2026 , 08:45h

La colección Mini DolceVita de Longines incorpora dos nuevas y exclusivas referencias que elevan el concepto de reloj joya a una nueva dimensión. Con una combinación magistral de artesanía relojera, delicadeza estética y savoir-faire en el engaste de gemas, estas creaciones destacan por su refinamiento y por una elegancia que trasciende las tendencias.

Por primera vez desde el lanzamiento de la línea, Longines engalana la emblemática esfera rectangular Mini DolceVita con un espectacular engaste «nieve», una técnica de alta joyería que consiste en disponer diamantes de distintos tamaños de forma aparentemente aleatoria para crear una superficie brillante y homogénea, similar al resplandor de la nieve bajo la luz. El resultado es una composición deslumbrante que aporta profundidad, textura y un brillo excepcional.

Cada modelo luce nada menos que 163 diamantes cuidadosamente engastados en la esfera, creando un juego de reflejos que realza las delicadas inserciones de nácar. Este material natural, apreciado por sus sutiles irisaciones y su belleza única, aporta una luminosidad suave y femenina que armoniza a la perfección con el resplandor de las piedras preciosas.

Fiel al espíritu de la colección DolceVita, inspirada en el arte de vivir italiano y en la elegancia atemporal, estas nuevas incorporaciones reflejan una visión contemporánea de la feminidad. Sus proporciones equilibradas, líneas refinadas y acabados exquisitos convierten a estos relojes en auténticas joyas para la muñeca, capaces de acompañar tanto las ocasiones más especiales como los momentos cotidianos.

Más allá de su atractivo estético, los nuevos Mini DolceVita son también una demostración del compromiso de Longines con la excelencia artesanal. La precisión del engaste, la selección de los materiales y el cuidado por cada detalle ponen de manifiesto el savoir-faire que ha distinguido a la firma relojera suiza desde su fundación en 1832.

Con estas nuevas creaciones, Longines reafirma la esencia de la colección Mini DolceVita: una propuesta que combina elegancia, feminidad y lujo discreto, interpretando con sensibilidad contemporánea el concepto de sofisticación. Dos relojes joya que celebran la belleza de los detalles y el brillo sereno de quienes entienden que la verdadera elegancia nunca necesita alardes.