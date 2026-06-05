iryo estrena Espacio Silencio para elevar el confort en sus viajes

viernes 05 de junio de 2026 , 09:15h

iryo anuncia el lanzamiento de su nuevo ‘Espacio Silencio’, cuya comercialización estará disponible a partir del 1 de junio para viajar desde el día 15 del mismo mes. A partir de esa fecha, los viajeros de iryo podrán disfrutar de un entorno diseñado específicamente para garantizar el descanso y la concentración durante sus trayectos. Esta iniciativa reafirma el compromiso de la compañía para ofrecer la mejor experiencia de viaje a bordo de sus trenes.

El nuevo ‘Espacio Silencio’ tendrá su ubicación en el coche número 8 de toda su flota Frecciarossa, ofreciendo un total de 58 plazas exclusivas por tren. Esta nueva modalidad estará disponible en todas las rutas operadas por la compañía, tanto para clientes particulares como para el segmento corporativo.

Una de las grandes ventajas de este servicio es que se comercializa como una nueva tarifa que mantiene las mismas características que la tarifa Inicial Superior, a excepción de las condiciones de acceso. Para garantizar la atmósfera de tranquilidad, el mismo estará reservado exclusivamente a adultos, no estando permitida la entrada a niños menores de 13 años, bebés, mascotas ni la venta a grupos.

Normas de convivencia

Para preservar el confort de todos los pasajeros que adquieran sus billetes de tren en esta modalidad, iryo ha establecido normas de convivencia a bordo. Los clientes deberán silenciar todos sus dispositivos electrónicos y salir del espacio silencio para mantener sus conversaciones. Asimismo, el uso de auriculares será obligatorio para el consumo de audio o vídeo, siempre a un volumen que no interfiera con el resto del pasaje. Se deberá respetar el silencio evitando ruidos, hablando en un tono bajo y omitiendo conversaciones prolongadas. Todo ello, sin renunciar a la excelencia del servicio a bordo, ya que el ‘Espacio Silencio’ contará con el servicio de gastronomía mediante carrito.