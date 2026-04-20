Vueling aumenta frecuencias con Sevilla en la Feria de Abril

Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, refuerza su operativa en Sevilla con motivo de la Feria de Abril, una de las citas más señaladas del calendario andaluz. Entre el 20 y el 26 de abril, la aerolínea prevé operar 376 vuelos y ha programado más de 70.000 asientos, lo que supone un incremento del 25 % en número de plazas respecto al mismo periodo de 2025.
Durante esa semana, la ruta entre Barcelona y Sevilla concentrará el mayor volumen de operativa, con 110 vuelos programados y 22.000 asientos ofertados. También destacan las conexiones con Tenerife Norte, Palma de Mallorca, Bilbao y Gran Canaria, así como la operativa internacional con París, Londres y Essaouira. Además, Vueling ha reforzado su programación con una frecuencia adicional el 23 de abril en las rutas de Tenerife Norte y Palma de Mallorca.
En total, la compañía conectará la capital hispalense con 13 destinos durante la semana de la Feria: Barcelona, Tenerife Norte, Palma de Mallorca, Bilbao, Gran Canaria, París, Londres, Valencia, A Coruña, Lanzarote, Santiago de Compostela, Fuerteventura y Essaouira, consolidando la conectividad de la ciudad tanto en el ámbito nacional como internacional.