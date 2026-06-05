Nueva conexión aérea entre Santiago de Compostela y Nueva York

viernes 05 de junio de 2026 , 10:30h

El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, participó en el acto inaugural de la ruta aérea regular que une Santiago de Compostela con Nueva York, coincidiendo con la reapertura del aeropuerto compostelano tras permanecer 35 días cerrado por obras. En su intervención, Diego Calvo destacó que esta conexión directa entre “Galicia y uno de los grandes centros económicos y turísticos del mundo llega en un momento clave”, ya que el Camino de Santiago vive “un auge sin precedentes entre los peregrinos estadounidenses”, que ya constituyen el principal grupo internacional que llega a Compostela.

Acompañado por el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y por la directora general de Movilidad, Judit Fontela, el conselleiro incidió en el peso estratégico del mercado estadounidense para Galicia, tanto por el número de visitantes como por el impacto económico que generan. “Es el principal mercado internacional en gasto total y en gasto medio diario”, apuntó. Para Diego Calvo, estos datos demuestran el interés que tiene Galicia en los mercados internacionales. En este sentido, incidió en el esfuerzo de la Xunta para que la comunidad gallega sea un mercado atractivo y en la apuesta por la promoción turística en origen, con una inversión anual de alrededor de 13 millones de euros destinada a la internacionalización del destino Galicia.

Durante su intervención, Diego Calvo reafirmó el compromiso del Gobierno gallego con la captación de nuevas rutas aéreas mediante la promoción en origen para reforzar la conectividad de la comunidad. En esta línea, hizo un llamamiento a trabajar todos en una misma dirección, defendiendo el potencial de los tres aeropuertos gallegos y la necesidad de coordinar esfuerzos entre instituciones, aerolíneas y sector turístico para consolidar nuevas conexiones nacionales e internacionales.

El conselleiro puso también el foco en la necesidad de contar con infraestructuras aeroportuarias seguras, modernas y competitivas. Así, agradeció la inversión realizada en el aeropuerto de Santiago de Compostela y aseguró que se seguirán demandando mejoras en los tres aeropuertos gallegos, como ya se hizo en el Comité de Coordinación Aeroportuaria.

La nueva conexión aérea, operada por United Airlines, une el aeropuerto de Santiago de Compostela con el de Newark, en Nueva Jersey, situado a unos 24 kilómetros de Nueva York. La compañía ofrecerá hasta el 21 de septiembre tres vuelos directos semanales, con salida los lunes, jueves y sábados y regreso los miércoles, viernes y domingos.