Travesías del Pirineo francés en bicicleta: dos formas de conquistar la montaña

viernes 05 de junio de 2026 , 09:45h

Hablar del Pirineo francés en verano es hablar de paisajes preciosos, montañas de 3.000 metros, pastores con sus ovejas que nos encontramos al paso, y fantásticas rutas a pie o en bicicleta. La versión cicloturista cuenta con dos grandes rutas que el país vecino ha trazado del Atlántico al Mediterráneo y que pueden realizarse enteras, por etapas y en función de su dificultad: la Vélosud y la Route de Cols.

De mayo a octubre, el Pirineo francés es el epicentro mundial del ciclismo. El Tour de Francia ha elevado a mito sus puertos de montaña como el Tourmalet y que este año volverán a ser escenario de la mayor carrera ciclista del mundo durante la primera mitad del mes de julio. La Vélosud, la más asequible, que puede hacerse por etapas con amigos o incluso con la familia, y la Route de Cols (Ruta de los Puertos), deportiva, exigente y que recorre los puertos míticos del Tour de Francia son dos formas diferentes de disfrutar del Pirineo francés. También para ver la carrera ciclista y su espectacular caravana.

Ambas rutas son una auténtica experiencia de viaje que se puede realizar a nuestro propio ritmo. Además, las estaciones de tren de Biarritz, en Béarn Pyrénées – Pays Basque, y de Perpignan, en los Pirineos Orientales y conectadas a la red de trenes de alta velocidad española facilitan la conexión desde las principales capitales españolas.

Vélosud: la accesible

Diseñada como la gran puerta de entrada al cicloturismo, la Vélosud (también conocida como V81) conecta el océano Atlántico con el mar Mediterráneo a través del piedemonte pirenaico. Se estructura en 13 etapas que destacan por su menor exigencia altimétrica (5.000 m de desnivel acumulado en sus 658km), lo que la convierte en la opción más accesible de la región.

Familias, grupos de amigos de diversas edades y ciclistas aficionados pueden abordarla en su recorrido completo o fraccionarla en etapas parciales. Incluso quienes prefieren alternar el asfalto con pistas forestales encuentran aquí terrenos ideales para la mountain bike. Para comprender el atractivo de esta ruta ciclista, es necesario detenerse en cinco grandes hitos que enriquecen la experiencia del viajero:

Pueblos con historia a ritmo de pedal

El trazado serpentea por localidades que parecen detenidas en el tiempo. Saint-Jean-Pied-de-Port destaca como uno de los enclaves más hermosos de la ruta. Sus calles empedradas y su arquitectura tradicional vasco-francesa ofrecen un refugio visual y cultural inigualable. Más al este, la ciudad medieval de Mirepoix sorprende a los visitantes con su plaza porticada y sus casas de entramado de madera, un lugar donde el tiempo de pedaleo cede ante la contemplación.

La Vélosud no es solo naturaleza; es un viaje por la historia de Francia y del antiguo reino de Navarra. El Castillo de Pau, cuna del rey Enrique IV, se erige como una visita obligada. Esta imponente fortaleza renacentista permite a los ciclistas bajarse del sillín y pasear por los mismos jardines donde la realeza fraguó el destino del país. La estampa del castillo con los picos nevados al fondo conforma una de las postales más codiciadas del viaje.

Quesos y puertos amables

La inmersión local alcanza su punto álgido en la gastronomía. En el valle de Ossau, los cicloturistas tienen la oportunidad de visitar pequeñas granjas de producción lechera. El gran hallazgo local consiste en presenciar la elaboración artesanal del queso Ossau-Iraty, un producto con denominación de origen elaborado exclusivamente con leche de ovejas de raza autóctona que pastan en las laderas pirenaicas. Compartir una degustación con los pastores aporta una dimensión humana única a la travesía.

El descanso en la Vélosud rompe con la monotonía hotelera. A lo largo del piedemonte, la infraestructura ha sabido reconvertir antiguas estaciones de tren abandonadas en confortables casas rurales y albergues ecológicos. En las cercanías de Foix, los viajeros pueden pernoctar en vagones de época rehabilitados, que hoy ofrecen un descanso sostenible y adaptado con espacios seguros para guardar las bicicletas.

Aunque elude las cumbres extremas, la ruta no renuncia al encanto de la elevación. El ascenso en bici hacia enclaves como el Col de Spandelles, recientemente asfaltado, ofrece rampas llevaderas que permiten a los ciclistas menos experimentados sentir el triunfo de coronar un puerto de montaña sin requerir la capacidad pulmonar de un atleta de élite. La recompensa siempre es un descenso en bicicleta suave y panorámico hacia el siguiente valle.

Route de Cols: el desafío

Si la Vélosud es una invitación a la calma, la Route de Cols representa un grito de guerra para los ciclistas expertos. Esta vertiginosa cinta de asfalto cruza el Pirineo francés de oeste a este enlazando 34 puertos míticos. Sus números no engañan: 910 Km y más de 20.000 m de desnivel acumulado.

Obviamente, es para ciclistas entrenados que buscan medir sus fuerzas contra las montañas que han forjado las leyendas de este deporte. El sufrimiento sobre los pedales se ve ampliamente compensado por cinco atractivos diseñados para el purista de la bicicleta y que son los siguientes.

Gigantes del Tour

El principal reclamo de esta travesía es su trazado. Aquí no hay tregua. Enfrentarse a las rampas del Col du Tourmalet o sortear las interminables herraduras del Col d'Aubisque exige resistencia, cadencia y una impecable gestión del esfuerzo.

Coronar estos picos míticos permite a los aficionados rodar por el mismo asfalto donde poco antes o poco después habrán atacado las estrellas mundiales del ciclismo. La cumbre del Col de Peyresourde aguarda como un altar donde los ciclistas sellan su pasaporte de hazañas.

Relajarse en un spa

Una de las mejores sensaciones del mundo es recuperarse en un centro termal o spa tras el esfuerzo. El diseño de la Route de Cols entiende que tras el castigo físico es obligatoria la reparación. Localidades como Bagnères-de-Luchon o Argelès-Gazost no solo destacan por su bella arquitectura del siglo XIX, sino que ejercen como oasis termales. Sumergirse en aguas sulfurosas a altas temperaturas después de acumular miles de metros de desnivel positivo constituye una necesidad fisiológica que estas villas cubren con exquisita profesionalidad.

Visita al observatorio del Pic du Midi

Para quienes buscan vistas que cortan la respiración, el desvío hacia el Pic du Midi de Bigorre justifica cualquier esfuerzo adicional. Situado a 2.878 metros de altitud, este observatorio astronómico monumental domina toda la cadena montañosa. Se puede llegar con el teleférico desde el parking de La Mongie y ofrece la mejor panorámica del Pirineo francés además de observar estrellas y la Vía láctea.

El requerimiento calórico de etapas exige una gastronomía contundente, pero también para disfrutones. Los austeros pero acogedores albergues de altura, ubicados en las faldas de los grandes puertos, dominan el arte de la garbure. Esta espesa sopa tradicional, elaborada con col, patatas, alubias y confit de pato, se sirve humeante y actúa como un combustible milagroso para afrontar la siguiente escalada. Es nutrición auténtica, libre de retórica y centrada en la eficacia. Imprecindible probar el Porc Noire de Bigorre.

Todo para los ciclistas

El perfil del visitante ha transformado la hostelería local. En localidades estratégicas como Saint-Lary-Soulan, los establecimientos han evolucionado para satisfacer al milímetro las demandas de los profesionales y expertos. Estos hoteles no solo ofrecen camas y cenas ricas en carbohidratos, sino que disponen de talleres mecánicos integrados, zonas de lavado a presión, repuestos de emergencia y habitáculos acorazados para salvaguardar máquinas que, en muchos casos, superan el valor de un automóvil utilitario.

En definitiva, ya sea buscando la suave transición paisajística de la Vélosud junto a la familia, o persiguiendo la agonía gloriosa de la Route de Cols junto a la grupeta habitual, la cordillera exige preparación, respeto y, sobre todo, pasión por el pedal.

‘Cycl’n Tour’: vive el tour en directo

La efervescencia ciclista en los Hautes-Pyrénées cristaliza este verano con la celebración del Cycl’n Tour, un operativo que cede el control absoluto de la carretera al aficionado coincidiendo con el paso del Tour de Francia. Desde el 6 hasta el 13 de julio —y durante las jornadas en las que se prolongue la presencia de la gran carrera—, las autoridades locales cierran el tránsito a todo tipo de vehículos a motor en las ascensiones más míticas de la cordillera.

Esta restricción viaria permite a miles de ciclistas amateurs escalar con total seguridad los puertos de montaña horas antes de que la caravana oficial irrumpa en el valle, compartiendo el mismo trazado que decidirá el destino de la clasificación general.

La iniciativa responde a una doble lógica: garantizar la seguridad en zonas de alta densidad humana y organizar el fervor de los espectadores. Los aficionados aprovechan el corte de carreteras para ascender las cimas a su propio ritmo, sin la amenaza del tráfico, y establecer su base en las curvas más estratégicas. Una vez completado el reto físico de la subida, los participantes aseguran su plaza en primera fila para presenciar el paso del pelotón en directo. De este modo, el escenario pirenaico se convierte en un inmenso coliseo al aire libre donde el público experimenta el rigor geométrico de las rampas en sus propias piernas justo antes de juzgar el despliegue físico de la élite mundial.