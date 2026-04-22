Parque Warner Madrid presenta sus novedades de cara a esta temporada

miércoles 22 de abril de 2026 , 09:00h

Parque Warner Madrid refuerza su oferta de ocio de cara a esta temporada, con novedades entre las que destacan un nuevo restaurante sin gluten con Speedy Gonzales como protagonista, el estreno del nuevo espectáculo DC Super-Villains Stunt Show y una experiencia personalizada para toda la familia junto a los personajes de Looney Tunes. Con todas estas nuevas propuestas dirigidas a todos los públicos, el parque refuerza su apuesta por la innovación y el entretenimiento de calidad, y se consolida como uno de los destinos imprescindibles de la capital de España.

Nuevo restaurante mexicano sin gluten: Don Gonzales Taquería

La primera semana de mayo abre sus puertas Don Gonzales Taquería, un nuevo restaurante con Speedy Gonzales como protagonista. Ubicado en Hollywood Boulevard, Don Gonzales Taquería ofrecerá una ambientación típicamente mexicana y una carta íntegramente sin gluten en la que no faltarán especialidades como tacos, nachos y quesadillas, entre otros platos. Esta inauguración se suma a la reciente reapertura del restaurante Daily Planet, completamente renovado y con una decoración inspirada en el periódico en el que trabaja Clark Kent (Superman).

Nuevo espectáculo DC Super-Villains Stunt Show

Ubicado en el Teatro Especialistas de Hollywood Boulevard, el mismo espacio que acogía el espectáculo de Loca Academia de Policía, Parque Warner prepara DC Super-Villains Stunt Show, un espectáculo de acción sobre ruedas donde los más famosos supervillanos de DC y algunos superhéroes serán los protagonistas. La nueva producción contará con los mejores especialistas al volante realizando las más increíbles acrobacias y se estrenará este verano.

Looney Tunes Magic Party: nueva experiencia para toda la familia

Looney Tunes Magic Party es otra de las novedades de Parque Warner para esta temporada. Se trata de una experiencia de 90 minutos de duración en la que los visitantes podrán conocer a dos personajes de Looney Tunes y degustar una original experiencia gastronómica, en un encuentro privado especialmente preparado para disfrutar en familia. Esta nueva y exclusiva experiencia para toda la familia tendrá lugar los sábados de 17:00 a 18:30 h. en Studio Café y deberá reservarse aparte de la entrada. Además, los asistentes se llevarán a casa un regalo especial y una foto impresa como recuerdo.

Parque Warner Beach abre sus puertas el 6 de junio

Parque Warner Beach adelanta su apertura al 6 de junio. Ubicado junto a Parque Warner Madrid, este espacio acuático tematizado combina lo mejor de las propuestas de entretenimiento acuático con el universo de DC y Hanna-Barbera. Con sus más de 13 atracciones acuáticas, Parque Warner Beach vuelve a posicionarse como una de las principales opciones de ocio en Madrid durante los meses de verano.

Halloween Scary Nights regresan con una quinta fecha adicional

A finales de septiembre regresa la temporada de Halloween y con ella vuelven también las Halloween Scary Nights, unas noches muy especiales en las que el parque permanece abierto hasta la madrugada con muchas atracciones abiertas, pasajes del terror y exclusivas experiencias que no se ofrecen durante el día en el horario habitual. Tras agotar entradas para las cuatro Halloween Scary Nights del año pasado, para esta temporada ya está confirmada una quinta fecha adicional: el 2 de octubre, permitiendo así que más visitantes tengan la oportunidad de vivir esta terrorífica propuesta.

La campaña navideña comenzará a mediados de noviembre

Parque Warner Madrid adelantará este año el inicio de su programación navideña a mediados de noviembre. Durante este periodo, el parque volverá a contar con una ambientación específica inspirada en la Navidad, así como con una programación de espectáculos, iluminación y desfiles temáticos propios de estas fechas. Con este adelanto, el parque amplía la duración de su campaña navideña, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de disfrutar durante más días de su programación especial.