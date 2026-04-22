Longines: el regalo eterno para celebrar a la madre

miércoles 22 de abril de 2026 , 09:15h

El Día de la Madre se acerca y Longines propone un regalo que va más allá de la moda: un reloj que trasciende generaciones y se convierte en herencia emocional.

La colección Longines DolceVita —cuyo nombre evoca la dulce vida italiana— nació en 1997 inspirada en la estética cinematográfica de los carteles del Hollywood clásico. Su icónica caja rectangular, de líneas suaves y proporciones equilibradas, se mantiene hoy como uno de los diseños más reconocibles y atemporales de la maison suiza.

Mini DolceVita: la elegancia que susurra

Hay estilos que no necesitan alzar la voz. El Longines Mini DolceVita encarna esa sofisticación discreta: caja rectangular refinada, cristal de zafiro y correa de piel de aligátor. Una pieza sutil y exquisita, pensada para madres que entienden el lujo desde la naturalidad y el buen gusto.

DolceVita: un clásico eterno

Algunas piezas hablan por sí solas. El Longines DolceVita, con movimiento de cuarzo y caja de acero inoxidable, representa la esencia de la elegancia atemporal. Sofisticado y versátil, es un símbolo duradero, tan sólido como el amor de una madre.