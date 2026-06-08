Las Palmas de Gran Canaria, ciudad atlántica y cruce de culturas, recibirá al papa León XIV

lunes 08 de junio de 2026 , 09:00h

El 11 de junio, Las Palmas de Gran Canaria recibirá la visita del papa León XIV, que se encontrará con una ciudad hospitalaria, abierta y cosmopolita, capital de una isla atlántica que desde hace más de cinco siglos es lugar de cruce y convivencia de culturas. Esta huella se deja sentir a cada paso, en sus gentes y en su forma de vida, así como en su rico patrimonio cultural, artístico y religioso, especialmente en Vegueta.

La ciudad histórica y Colón

Será precisamente el barrio fundacional el primer escenario de la visita del papa a la capital grancanaria. La Catedral de Santa Ana —donde el pontífice mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales— y todo su entorno han sido testigos y protagonistas del desarrollo de la ciudad desde sus inicios. Fundada en 1478, fue el primer centro urbano ultramarino de Europa. Su historia está presente en Vegueta en sus calles, plazas, casas y museos, y especialmente en sus iglesias y ermitas.

Además de la Catedral, San Agustín, Santo Domingo y San Antonio Abad son parada obligatoria para los amantes del patrimonio cultural, religioso e histórico. La ermita de San Antonio Abad fue uno de los primeros lugares de culto cristiano de la isla, y en ella, según asegura la tradición, oró Cristóbal Colón durante una de sus estancias antes de viajar al Nuevo Mundo.

La Casa de Colón muestra cómo esos viajes colocaron a Las Palmas de Gran Canaria en el mapa como base de escala y lugar de conexión entre continentes, así como su fecunda relación con América. También en Vegueta, el Centro Atlántico de Arte Moderno recoge la vocación tricontinental de la ciudad. No en vano, está situada a apenas doscientos kilómetros del continente africano. El consorcio público Casa África trabaja desde este enclave estratégico para fortalecer las relaciones hispanoafricanas.

El puerto, una puerta abierta al mundo

El mar es un referente constante en la vida de la ciudad, y el puerto —el más importante del Atlántico medio— puerta de entrada de gentes de todo el mundo y su motor de desarrollo. A través de él, ha construido a lo largo de los siglos lazos históricos con las diferentes comunidades que se fueron asentando en ella. La que ha dejado un legado más profundo ha sido la inglesa: desde la construcción del Puerto de la Luz a edificios emblemáticos como el Hotel Santa Catalina y el Elder —hoy reconvertido en Museo de la Ciencia y la Tecnología—, la introducción de deportes como el golf, el tenis o el fútbol… El turismo llegó de su mano, y el barrio de Ciudad Jardín se conoce también como el “barrio de los ingleses”.

La escultura Greetingman, junto al Muelle Santa Catalina, celebra el vínculo forjado entre la comunidad coreana y la ciudad; el Mirador Cittá di Martinsicuro, en el paseo de La Cornisa, los lazos con esta localidad italiana; en la zona del puerto y el parque Santa Catalina perviven los comercios de la colonia hindú. Estas y otras influencias llegadas de los cinco continentes tienen también su reflejo en la oferta gastronómica, con cocinas de más de 150 orígenes; de hecho, en la capital grancanaria abrió en 1967 el primer restaurante japonés en España.

Principal destino urbano de Canarias

A la convivencia de culturas se suma el turismo, presente durante todo el año gracias a su clima templado, a un barrio histórico único y a una oferta que combina excelentes playas con una vibrante vida social y cultural. Las Palmas de Gran Canaria es el principal destino urbano de Canarias. Con 380.000 habitantes, es la novena capital más poblada de España y el centro administrativo, económico, cultural y comercial del archipiélago.

Esta es la ciudad a la que llegará el papa León XIV el 11 de junio. Comenzará la visita en el barrio fundacional y el acto principal se desarrollará en su zona de expansión, en el barrio de Siete Palmas, donde se ubica el Estadio de Gran Canaria. En esos dos puntos y en todo su recorrido, la ciudadanía le dará la bienvenida con los brazos abiertos, igual que hace cada día desde hace cinco siglos con personas llegadas desde todos los continentes.