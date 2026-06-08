La Jornada Montañas Limpias reúne a más de 300 participantes en las estaciones de Andorra

lunes 08 de junio de 2026 , 09:30h

Las estaciones de Grandvalira Resorts y Ski Andorra han celebrado esta mañana la cuarta edición de la Jornada Montañas Limpias, coincidiendo nuevamente con el Día Mundial del Medio Ambiente. La iniciativa ha reunido a más de 300 participantes, la edición con mayor participación hasta la fecha, en una recogida conjunta de residuos en los distintos dominios esquiables del país con el objetivo de contribuir a la conservación del entorno natural y sensibilizar sobre la importancia de mantener las montañas libres de residuos.

En esta cuarta edición de la Jornada Montañas Limpias se han recogido 1.800 kg de residuos, una cifra que pone de manifiesto la necesidad de seguir promoviendo acciones de sensibilización y preservación del medio natural. “Es una jornada muy positiva porque la montaña ahora está más limpia, que es el objetivo de todas las estaciones, pero es cierto que comprobamos que todavía queda trabajo por hacer”, ha destacado Albert Rovira, uno de los responsables de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Grandvalira Resorts.

La jornada ha contado con la participación de trabajadores de las tres estaciones, representantes de entidades colaboradoras y ciudadanos que se han sumado voluntariamente a la iniciativa. Entre los participantes, cabe destacar la presencia de 8 voluntarios de Connectand, la plataforma de voluntariado corporativo impulsada por Caldea, Creand y SETAP365, así como un grupo de 8 voluntarios de Protección Civil y más de una veintena de miembros del grupo U23 de la Federación Andorrana de Esquí (FAE), del Esquí Club Ordino Arcalís (ECOA) y del Esquí Escolar, formado mayoritariamente por esquiadores y técnicos.

También han colaborado voluntarios de FEDA, de la EFPEM y de Bomosa, así como miembros del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de Andorra. La participación de estos colectivos ha contribuido a reforzar el carácter transversal y colaborativo de la iniciativa. “Estamos observando que cada año hay una mayor sensibilidad hacia la necesidad de mantener las montañas limpias y nos damos cuenta de que la gente participa más y está más implicada”, ha señalado Rovira. En este sentido, también ha colaborado L’Home del Sac en el transporte y reciclaje de los residuos recogidos.

Los equipos responsables de calidad y medio ambiente de las estaciones han coordinado los distintos grupos de voluntarios, distribuidos por diversas zonas de los dominios, para llevar a cabo la recogida de residuos que quedan visibles una vez desaparece la nieve. Posteriormente, los participantes se han reunido para clasificar y pesar los materiales recogidos, garantizando una correcta gestión y reciclaje de los mismos. La jornada ha finalizado con un refrigerio ofrecido a los voluntarios en diferentes puntos de restauración de las estaciones como muestra de agradecimiento por su implicación.

Con esta iniciativa, Grandvalira Resorts y Ski Andorra reafirman su compromiso con la sostenibilidad y la protección del entorno de montaña, promoviendo acciones que contribuyen a preservar los espacios naturales que acogen la actividad durante la temporada de invierno. Además, como es habitual, durante los meses de verano se llevarán a cabo nuevas jornadas de recogida de residuos con la participación de los clubes del país y de la FAE, que año tras año se suman a estas acciones para colaborar en la conservación y limpieza de las pistas.