GUEXT premiará la innovación en hospitality

lunes 08 de junio de 2026 , 10:00h

La feria organizada por IFEMA MADRID y FELAC reconocerá las soluciones más innovadoras del sector y pondrá en valor la inversión en I+D+i de las empresas expositoras.

GUEXT, el Salón Internacional de Proveedores y Servicios para el sector hospitality, organizado por IFEMA MADRID junto a FELAC (Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines), celebrará del 15 al 17 de octubre una nueva edición en la que la innovación volverá a ser uno de sus principales ejes con la convocatoria de GUEXT Innovación.

Esta iniciativa nace con el objetivo de reconocer y dar visibilidad al esfuerzo de las empresas en materia de investigación, desarrollo e innovación, destacando aquellas soluciones que contribuyen a la transformación y evolución del sector hospitality. Más allá de los avances tecnológicos, GUEXT Innovación pondrá el foco en proyectos capaces de aportar valor real al mercado y responder a los nuevos retos de la industria.

Las candidaturas serán evaluadas por un jurado de expertos que tendrá en cuenta aspectos como el grado de innovación y originalidad, su aplicación práctica, la contribución a la sostenibilidad, así como el diseño y la funcionalidad de las propuestas. El objetivo es identificar aquellas iniciativas que mejor reflejen la capacidad innovadora y el compromiso de las empresas con el progreso del sector.

Las soluciones seleccionadas disfrutarán de una destacada visibilidad durante la celebración del Salón, reforzando su posicionamiento ante profesionales, compradores y prescriptores. De este modo, GUEXT Innovación se consolida como una plataforma para impulsar y difundir las tendencias que están definiendo el futuro de la industria hostelera.

La edición de 2026 reunirá propuestas innovadoras de los siete grandes ámbitos representados en la feria: equipamiento y maquinaria; menaje; diseño y decoración; tecnología y digitalización; café, té, panadería, pastelería y heladería; logística y envasado; y gimnasio y spa.

Los productos candidatos deberán estar expuestos en GUEXT 2026. Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 17 de julio, mientras que el fallo del jurado y las soluciones distinguidas se darán a conocer en septiembre.

Del 15 al 17 de octubre, GUEXT volverá a convertir IFEMA MADRID en el gran punto de encuentro para los profesionales de la hostelería, reforzando su papel como plataforma de negocio, innovación y conocimiento al servicio de la competitividad de toda la cadena de valor del sector.