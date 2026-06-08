publicidad
www.inoutviajes.com
OTRAS NOTICIAS
GUEXT premiará la innovación en hospitality
Ampliar

GUEXT premiará la innovación en hospitality

lunes 08 de junio de 2026, 10:00h

La feria organizada por IFEMA MADRID y FELAC reconocerá las soluciones más innovadoras del sector y pondrá en valor la inversión en I+D+i de las empresas expositoras.

GUEXT, el Salón Internacional de Proveedores y Servicios para el sector hospitality, organizado por IFEMA MADRID junto a FELAC (Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines), celebrará del 15 al 17 de octubre una nueva edición en la que la innovación volverá a ser uno de sus principales ejes con la convocatoria de GUEXT Innovación.

Esta iniciativa nace con el objetivo de reconocer y dar visibilidad al esfuerzo de las empresas en materia de investigación, desarrollo e innovación, destacando aquellas soluciones que contribuyen a la transformación y evolución del sector hospitality. Más allá de los avances tecnológicos, GUEXT Innovación pondrá el foco en proyectos capaces de aportar valor real al mercado y responder a los nuevos retos de la industria.

Las candidaturas serán evaluadas por un jurado de expertos que tendrá en cuenta aspectos como el grado de innovación y originalidad, su aplicación práctica, la contribución a la sostenibilidad, así como el diseño y la funcionalidad de las propuestas. El objetivo es identificar aquellas iniciativas que mejor reflejen la capacidad innovadora y el compromiso de las empresas con el progreso del sector.

Las soluciones seleccionadas disfrutarán de una destacada visibilidad durante la celebración del Salón, reforzando su posicionamiento ante profesionales, compradores y prescriptores. De este modo, GUEXT Innovación se consolida como una plataforma para impulsar y difundir las tendencias que están definiendo el futuro de la industria hostelera.

La edición de 2026 reunirá propuestas innovadoras de los siete grandes ámbitos representados en la feria: equipamiento y maquinaria; menaje; diseño y decoración; tecnología y digitalización; café, té, panadería, pastelería y heladería; logística y envasado; y gimnasio y spa.

Los productos candidatos deberán estar expuestos en GUEXT 2026. Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 17 de julio, mientras que el fallo del jurado y las soluciones distinguidas se darán a conocer en septiembre.

Del 15 al 17 de octubre, GUEXT volverá a convertir IFEMA MADRID en el gran punto de encuentro para los profesionales de la hostelería, reforzando su papel como plataforma de negocio, innovación y conocimiento al servicio de la competitividad de toda la cadena de valor del sector.

FELAC
IFEMA Madrid
GUEXT
Feria
Tendencias
Hospitality Innovación
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios
siguiente noticia noticia anterior
Portada | Hemeroteca | Índice temático | Sitemap News | Búsquedas | [ RSS - XML ] | Política de privacidad y cookies | Aviso Legal
Inout Viajes :: 2014 Contacto
Cibeles.net, Soluciones Web, Gestor de Contenidos, Especializados en medios de comunicación.EditMaker 7.8