Tres hoteles boutique en Sóller para descubrir Mallorca sin prisas

lunes 08 de junio de 2026 , 09:15h

Todavía existen lugares en los que el verano transcurre sin prisas; donde los desayunos se alargan bajo la sombra de un patio interior, las calles de piedra invitan a pasear sin rumbo o el sonido más habitual es el de una conversación tranquila.

Porque si algo define el lujo en 2026 es la capacidad de encontrar calma. Desconectar del ritmo frenético, disfrutar de entornos con personalidad y redescubrir destinos con alma. Estas son las nuevas prioridades de quienes entienden el viaje como una forma de bienestar, más allá de las playas abarrotadas, las largas colas o los enclaves saturados propios de las temporadas altas.

En el corazón del valle de Sóller, uno de los municipios más bellos y auténticos de Mallorca, Can Abril, Casa Bougainvillea y Solleric Petit Hotel representan, precisamente, esa manera de viajar. Tres pequeños hoteles boutique del grupo Saratoga Tramuntana Hotels que permiten descubrir la isla desde otro ritmo: el de los pueblos con alma, los comercios de proximidad, los paisajes que invitan a detenerse y los alojamientos donde cada detalle está pensado para desconectar del ruido.

Lejos de la Mallorca más concurrida, estos tres refugios ofrecen una experiencia íntima y serena, perfecta para quienes buscan recuperar algo cada vez más escaso durante el verano: tiempo, silencio y autenticidad.

Can Abril, un remanso de paz en el corazón de Sóller

Ubicado en una tranquila calle del casco histórico de Sóller, Can Abril es un pequeño hotel boutique que ocupa una casa tradicional mallorquina construida en el año 1900. Un edificio histórico, que antaño perteneció a la familia Pastor, propietarios de la fábrica de tejidos situada justo al lado, y que ha sido transformado en alojamiento con encanto, conservando numerosos elementos arquitectónicos originales y manteniendo intacto el espíritu art nouveau que caracteriza a muchas de las casas señoriales de la localidad.

Con apenas diez habitaciones, este hotel se articula alrededor de un patio interior ajardinado que funciona como auténtico corazón de la casa. Allí, entre plantas mediterráneas y paredes centenarias, se sirven los desayunos con productos locales cuando el tiempo lo permite, convirtiendo cada mañana en un pequeño ritual de calma.

Las habitaciones, amplias y luminosas, combinan el carácter de la arquitectura mallorquina con comodidades contemporáneas como terrazas privadas, zonas de estar, detalles de madera y una decoración que respeta el estilo tradicional de la isla para convertir la estancia en una experiencia íntima y ligada al espíritu de Mallorca.

Casa Bougainvillea, para descubrir la Tramuntana a otro ritmo

Acogedor y funcional, Casa Bougainvillea representa otra forma de vivir Sóller: más pausada, casi como alojarse en una casa mediterránea. Una vivienda histórica construida a finales del XIX, en una de las calles más arboladas de la localidad. Tras su restauración, el edificio conserva sus elementos arquitectónicos originales, como muros de piedra, vigas de madera y suelos mallorquines, de estilo sencillo y elegante.

Las habitaciones, luminosas y acogedoras, se orientan hacia el jardín o las montañas de la Tramuntana, lo que convierte cada despertar en una invitación a explorar el entorno. Siempre que el tiempo lo permite, el desayuno en su terraza interior, repleta de vegetación mediterránea, es una de las experiencias más auténticas de este pequeño hotel. Un momento que resume perfectamente su espíritu: tranquilidad, cercanía y una hospitalidad que pone el acento en los pequeños detalles.

Solleric Petit Hotel, un alojamiento para vivir Sóller desde dentro

En la animada calle Sa Lluna, la principal arteria comercial del casco histórico, Solleric Petit Hotel es un pequeño hotel boutique que permite vivir el pulso cotidiano de la localidad. Rodeado de tiendas, restaurantes y cafeterías, combina la vitalidad urbana del centro con el encanto sereno del casco antiguo.

Ubicado en un edificio del año 1900 que en sus orígenes perteneció a la familia Mascaró, el Solleric Petit Hotel ofrece un concepto de hotel boutique pensado para viajeros que buscan comodidad, funcionalidad y una conexión directa con el entorno local.

Sus amplias y luminosas habitaciones combinan tradición y modernidad, y apuestan por los tonos cálidos y naturales. Algunas cuentan con terrazas privadas o zonas de estar, creando espacios acogedores donde descansar después de explorar las calles de Sóller o las montañas de la Tramuntana.

La terraza, donde se sirve cada mañana el desayuno, es una vez el corazón del alojamiento y desde donde se articula la tranquilidad diaria. Los espacios comunes refuerzan una filosofía basada en la libertad, la cercanía y el ritmo pausado del viaje.

Experiencias para vivir el valle de Sóller

Sóller no solo es uno de los enclaves más bellos de la Serra de Tramuntana, también es un punto estratégico para los viajeros que quieran descubrir una Mallorca que combina naturaleza, cultura y tradición mediterránea. La oferta de experiencias es tan variada como auténtica. La propia localidad invita a pasear sin prisa por su centro histórico, entre calles empedradas, edificios modernistas y plazas llenas de vida, como la Plaza de la Constitución. La dimensión cultural del destino también tiene un peso especial. Espacios como el museo modernista Can Prunera, el Jardí Botànic de Sóller o el Museo del Mar permiten adentrarse en su historia artística, natural.

Uno de los grandes iconos de Sóller es su histórico tranvía de madera, una pequeña joya ferroviaria que conecta el centro del pueblo con el puerto en un recorrido de pocos kilómetros, pero lleno de encanto (10 euros por trayecto) que atraviesa hueros de naranjos, calles del casco urbano y el paseo marítimo. Tampoco hay que olvidarse del emblemático Tren de Sóller, inaugurado en 1912 y una de las formas más evocadoras de llegar a este municipio desde Palma. Un ferrocarril histórico, con vagones de madera, que atraviesa la Serra de Tramuntana entre túneles excavados en la montaña, viaductos y paisajes de olivares y almendros, ofreciendo un recorrido panorámico que forma parte del propio atractivo del destino (el trayecto dura aproximadamente una hora y tiene un coste de 23 a 30 euros por viaje).

La gastronomía y los productos locales constituyen otra de las grandes razones para detenerse en Sóller. El valle es conocido por sus naranjos, olivares y pequeños productores, que ofrecen experiencias como visitas a huertos tradicionales, catas de aceite o paseos entre olivos centenarios. Entre las excursiones más recomendadas, el agroturismo Ecovinyassa, que ofrece una visita guiada por los naranjales, explicación del cultivo tradicional, recolección de frutas en temporada y degustación de zumo fresco (18 euros por persona). También la almazara y casa de Can Det, un oleoturismo en el centro de Sóller cuya propuesta incluye la visita a una molinería de aceite local, explicación de la producción tradicional y degustación de AOVES mallorquines.