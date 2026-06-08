El Expreso de La Robla emprende ruta desde Bilbao hacia León

lunes 08 de junio de 2026 , 10:30h

El Expreso de la Robla, un tren histórico que permite viajar a través del tiempo y descubrir la belleza del norte de España, partió de la estación de La Concordia en Bilbao rumbo a León, por la vía de ancho métrico, en el primer viaje programado de la temporada de tres días y dos noches para disfrutar de todas las comodidades a bordo de un tren único y de las excursiones programadas.

Los clientes recorrerán los paisajes más espectaculares de Vizcaya y Castilla y León a bordo del Expreso de la Robla con todo el confort que aporta un tren clásico y, el 19 de junio hará el recorrido inverso. Los viajes incluyen el alojamiento con cuarto de baño completo, un autobús de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido para facilitar los desplazamientos en algunas excursiones, las entradas para todas las visitas programadas y un guía multilingüe durante todo el viaje, entre otros muchos servicios y actividades a bordo del tren.

Los viajeros disponen de una exquisita oferta gastronómica tanto a bordo del tren como en los restaurantes de las ciudades que se visitan. Para facilitar el descanso de los viajeros, el tren se detiene cada noche en una estación del recorrido.

Este tren turístico permite recorrer parte del Camino de Santiago Francés, que incluye mar, montaña, plazas y calles llenas de encanto, museos y catedrales con mucha historia, al igual que realiza la Ruta del Peregrino por el Camino Inglés combinando caminatas a pie, excursiones y viaje en tren.