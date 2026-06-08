Los patios de Palma, esencia de la arquitectura mediterránea

lunes 08 de junio de 2026 , 08:30h

La historia de Palma no solo se contempla desde las plazas o los grandes monumentos; también puede descubrirse en el interior de palacios y casas señoriales donde la luz, el aire y el silencio han moldeado durante siglos una forma única de habitar la ciudad. Como han señalado diversos escritores a lo largo del tiempo, los patios de Palma son espacios memorables, lugares de calma y belleza discreta que siguen revelando, tras cada portal abierto, el alma más auténtica de la ciudad.

Mucho más que espacios ornamentales, los patios palmesanos nacieron como una solución inteligente para adaptarse al clima mediterráneo. Situados entre la calle y la vivienda, actuaban como reguladores térmicos naturales, favoreciendo la ventilación y la entrada de luz, al tiempo que organizaban la vida doméstica y servían como lugar de encuentro y relación social.

Su configuración responde a una combinación única de influencias romanas, islámicas y medievales que evolucionaron hasta convertirse en uno de los elementos más característicos de la arquitectura civil de Palma. Esta singularidad ha dado lugar a una red de patios difícilmente comparable con la de otras ciudades españolas.

Concentrados en el casco antiguo y separados apenas por unos minutos de paseo, permiten realizar una ruta urbana que invita a descubrir la ciudad de una forma pausada, enlazando calles estrechas, plazas escondidas y las puertas de entrada de las casas señoriales de las que fueron las familias más influyentes de la ciudad.

Casales destacados

Casal Solleric, epicentro del tejido cultural de Palma

Ubicado en el Passeig del Born, es uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura señorial del siglo XVIII y uno de los más elegantes de la ciudad. Combina monumentalidad, equilibrio y luminosidad, destacando sus arcos rebajados bajo los cuales se despliega una magnífica escalera imperial.

Can Oms, el refugio tras la fachada

Propiedad de la familia Oms desde el siglo XVII, su patio actual es fruto de reformas del siglo XVIII. Destaca el portal gótico conservado junto al zaguán, que conecta el edificio con la historia medieval de Palma.

Can Balaguer, la memoria de la ciudad

Antigua residencia de la familia Balaguer del Racó, este casal medieval conserva un patio trapezoidal presidido por una escalera de dos tramos y un zaguán artesonado. Hoy convertido en espacio cultural, permite comprender la evolución de las viviendas nobles palmesanas.

Can Bordils, entre historia y documentación

Actual sede del Archivo Municipal, es una de las casas señoriales más antiguas de Palma, edificada en el siglo XIII sobre basamentos de época musulmana. Su patio constituye una muestra de la evolución arquitectónica de los casales señoriales.

Can Vivot, el esplendor de la nobleza mallorquina

Construido sobre bases medievales y reformado en el siglo XVIII, alberga uno de los patios más monumentales de Palma. Sus columnas corintias y su escalera lo convierten en una de las máximas expresiones del barroco palmesano.

Can Oleza, un patio que marcó tendencia

Patio de referencia de finales del siglo XVII, donde se combinan elementos que definirán los patios posteriores de Palma: arcos rebajados, loggia, columnas jónicas y barandillas de hierro forjado.

Estudi General Lul·lià, el patio del conocimiento

Edificio vinculado a la tradición intelectual mallorquina, conserva la atmósfera serena de un espacio dedicado durante siglos al estudio y al intercambio de ideas.

Cal Comte de Montenegro, una joya discreta

Situado en el barrio de La Lonja, forma parte de las grandes residencias nobiliarias de la Palma moderna. Su patio gótico resume la sobriedad y refinamiento de la arquitectura señorial mallorquina.