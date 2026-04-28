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Ferragamo lanza el bolso Hug Soft en versión XS
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Ferragamo lanza el bolso Hug Soft en versión XS

El bolso Hug de Ferragamo es la quintaesencia del legado duradero de la firma en materia de artesanía y creatividad: un objeto de elegancia atemporal y refinamiento elaborado que reafirma los orígenes de la marca y su referencia al diseño innovador, así como el dominio de los artesanos florentinos.

El bolso Hug es un gesto emocional, tanto por su forma envolvente como por su manera tangible e intangible de elevar el trabajo de cada artesano. La estructura asimétrica del bolso presenta dos asas que recorren los laterales hasta la parte frontal, permitiendo cerrar y abrir los cierres oblicuos con hebilla Gancini.

A la colección Pre-Fall 2026 se incorpora un nuevo tamaño: el Hug Bag Soft XS, una pieza que abre una nueva dimensión de portabilidad y deseo. Compacto, pero nunca limitado, el Hug Bag Soft XS traslada la firma artesanal de la maison a una forma pensada para el ritmo contemporáneo: elegante en la mano, ligero en movimiento y versátil en cualquier ocasión. Ligero y funcional, se percibe como una evolución natural de la colección Hug Bag.

Confeccionado en piel de becerro de grano ligero, que aporta un aspecto semibrillante y un tacto suave y delicado, cuenta con un forro interior completamente en piel. El bolso está compuesto por más de 100 piezas, incluyendo herrajes, piel y otros componentes.

Los contrastes de color se utilizan entre el interior y el exterior, creando una paleta de tonos armoniosos: coñac con marrón oscuro, rosa empolvado con topo, topo con rosa empolvado y una versión clásica en negro con forro burdeos.

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