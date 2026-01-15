Accesorios clave para vivir el invierno con estilo

jueves 15 de enero de 2026 , 08:45h

Ferragamo presenta una cuidada selección de accesorios de su colección FW25, pensada para disfrutar del invierno con elegancia y máximo confort. Desde escapadas a la nieve hasta paseos urbanos en los días más fríos, cada pieza combina diseño refinado, funcionalidad y un marcado espíritu de temporada, convirtiéndose en auténticos imprescindibles del invierno.

Mujer

La propuesta femenina captura la esencia del invierno a través de accesorios tan funcionales como irresistibles. Bolsos de texturas suaves y envolventes, mocasines robustos y sofisticados, y complementos cálidos diseñados para proteger del frío sin renunciar al estilo. Todas las creaciones reflejan la inconfundible artesanía de Ferragamo, pensadas para acompañar a la mujer con naturalidad tanto en la ciudad como en destinos de nieve.

Hombre

Para él, Ferragamo propone una exclusiva selección de equipaje elegante y accesorios de cuero que combinan practicidad y diseño atemporal. Piezas versátiles y refinadas que elevan cualquier escapada invernal, manteniendo el sello distintivo de la firma y ofreciendo soluciones funcionales para viajar con estilo en cualquier ocasión.