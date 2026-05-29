Paul Anthony Kelly apuesta por la elegancia contemporánea con total looks de Ferragamo

Ferragamo vuelve a demostrar su maestría en la elegancia contemporánea con los estilismos lucidos por el actor Paul Anthony Kelly, quien apuesta por la sofisticación relajada y el impecable trabajo artesanal de la firma italiana.

En el primer look, Paul Anthony Kelly luce un refinado conjunto de Ferragamo compuesto por un jersey de cuello barco confeccionado en lana con punto inglés, una pieza de líneas depuradas y gran riqueza textil que aporta un aire sofisticado y atemporal. El actor lo combina con pantalones de sastrería elaborados en mezcla de algodón y cashmere, logrando un equilibrio perfecto entre comodidad y elegancia. El estilismo se completa con unas botas Chelsea de piel, uno de los grandes clásicos del armario masculino reinterpretado por la maison con un acabado contemporáneo y versátil.

En una segunda propuesta, también firmada por Ferragamo, el actor apuesta por una estética más urbana y elegante, donde la sastrería se fusiona con referencias utilitarias. El look está compuesto por una camisa blanca de algodón y una corbata de seda, acompañadas de pantalones de sastrería en algodón de corte impecable. Como pieza protagonista destaca una gabardina de inspiración workwear confeccionada en napa de ante, que aporta carácter y sofisticación al conjunto. De nuevo, las botas Chelsea de piel completan el estilismo, reforzando la identidad moderna y refinada de la firma italiana.

Con estas propuestas, Ferragamo reafirma su apuesta por una moda masculina sofisticada, funcional y de líneas depuradas, donde la calidad de los materiales y la artesanía siguen siendo los grandes protagonistas.