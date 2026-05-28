Ferragamo presenta el nuevo bolso Hug Soft XS

Ferragamo amplía su universo de accesorios con el lanzamiento del nuevo Hug Bag Soft XS, una reinterpretación compacta y sofisticada de uno de los diseños más emblemáticos de la maison italiana. La nueva incorporación a la colección Pre-Fall 2026 mantiene intacta la esencia artesanal y elegante del icónico Hug, incorporando ahora una dimensión más funcional, ligera y adaptada al ritmo contemporáneo.

Convertido ya en uno de los bolsos más reconocibles de la firma, el Hug representa la unión entre tradición, diseño e innovación. Su característica silueta envolvente —con asas que recorren los laterales y abrazan el frontal mediante los cierres oblicuos con hebilla Gancini— simboliza el cuidado artesanal y el refinamiento que definen el legado de Ferragamo.

La nueva versión Soft XS traslada ese mismo lenguaje estético a un formato más compacto y versátil, pensado para acompañar tanto el día a día urbano como ocasiones más sofisticadas. Ligero, elegante y fácil de llevar, el modelo destaca por una construcción precisa y minuciosa que refleja la excelencia de los talleres florentinos de la firma.

El bolso está confeccionado en piel de becerro de grano ligero, con acabado semibrillante y tacto suave, e incorpora un interior completamente forrado en piel. Cada pieza requiere la combinación de más de cien componentes entre pieles, herrajes y detalles artesanales, reafirmando el compromiso de la maison con la calidad y la manufactura de lujo.

La colección apuesta además por delicados contrastes cromáticos entre interior y exterior, con combinaciones como coñac y marrón oscuro, rosa empolvado y topo, o la clásica versión negra con interior burdeos, aportando profundidad visual y sofisticación al diseño.

Con el nuevo Hug Bag Soft XS, Ferragamo ofrece una nueva interpretación de su bolso insignia: una pieza que combina funcionalidad, ligereza y elegancia atemporal, pensada para una generación que busca lujo discreto, diseño refinado y versatilidad en movimiento.