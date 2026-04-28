Milán y Leonardo Da Vinci, un legado que se respira…

martes 28 de abril de 2026 , 09:30h

Milán no solo es la capital económica y de la moda de Italia; es también una ciudad donde la historia sigue latiendo en el presente. Bajo esta premisa se presentó en Madrid el proyecto “Milán y Leonardo da Vinci”, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Turismo italiano para reforzar la proyección internacional de la ciudad y su estrecha vinculación con el genio renacentista Leonardo da Vinci.

El acto, celebrado en el Club Monteverdi, sirvió para lanzar un mensaje claro: en Milán, Leonardo no es solo pasado, sino una presencia viva.

Una idea que resumió Luciano Bersano al definirla como “una ciudad con un pie en el pasado, otro en el presente y la mirada en el futuro”.

Leonardo, el alma invisible de la ciudad

Pocas ciudades en el mundo permiten seguir el rastro de Leonardo con la intensidad que ofrece Milán. Su legado no se concentra en un único museo, sino que se despliega de forma casi orgánica por toda la ciudad: en sus edificios, en sus instituciones culturales y en su propia identidad.

Ese es precisamente el eje de la campaña “Leonardo Everywhere”, que busca visibilizar una huella que existe, pero que a menudo pasa desapercibida para el visitante.

Leonardo da Vinci pasó más de veinte años en Milán, el periodo más productivo de su vida, tal y como se destacó durante la presentación. Se presentó en la corte de los Sforza como artista, ingeniero, músico, arquitecto y organizador de eventos: un creador total.

Su principal mecenas fue Ludovico Sforza, conocido como “il Moro”, quien impulsó su carrera en la ciudad y le encargó obras maestras como La Última Cena.

En la capital lombarda, Leonardo encontró un auténtico laboratorio de ideas, donde desarrolló proyectos artísticos, científicos y técnicos, además de diseñar instrumentos musicales como la lira con la que sorprendía en la corte.

A diferencia de ciudades como Roma o Venecia, donde su legado se concentra en puntos concretos, en Milán su presencia se descubre paso a paso. “Aquí no se visita a Leonardo: se vive”.

El Castillo Sforzesco, clave en su historia

Uno de los espacios fundamentales para entender la relación entre Leonardo y la ciudad es el Castillo Sforzesco, una imponente fortaleza del siglo XV vinculada a la familia Sforza.

Fue allí donde Leonardo trabajó al servicio del duque Ludovico Sforza, conocido como “il Moro”, principal mecenas de Leonardo, desarrollando proyectos tanto artísticos como de ingeniería.

En su interior se encuentra la emblemática Sala delle Asse, decorada por el propio Leonardo con una espectacular pérgola ilusionista que demuestra su capacidad para fusionar arte, naturaleza y arquitectura.

La Sala delle Asse está siendo sometida a una restauración final intensiva y mientras continúan los trabajos de restauración, se exhibe un mural "Monocromo".

El castillo alberga además importantes colecciones artísticas, convirtiéndose en uno de los grandes epicentros culturales de la ciudad.

Milán, su gran escenario creativo

La etapa milanesa fue la más larga y fértil de la vida de Leonardo. Durante casi dos décadas, la ciudad fue el escenario donde consolidó su genio.

Aquí creó obras fundamentales como La Última Cena, en el convento de Santa Maria delle Grazie, y La Dama del armiño. También desarrolló manuscritos esenciales como el Codex Atlanticus y el Codex Trivulzianus, además de innovadores estudios urbanísticos tras la peste de finales del siglo XV.

De Milán a Osaka: una estrategia global

La proyección internacional de este legado alcanzó una nueva dimensión con la participación de Italia en la Expo 2025 Osaka. En el Pabellón de Italia se presentó una destacada exposición de dibujos originales del Códice Atlántico de Leonardo da Vinci, procedentes de la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, una de las instituciones más importantes en la conservación de su legado.

Como parte de esta estrategia de difusión internacional, la iniciativa se completa con propuestas innovadoras como la presentación de un manga y un anime inspirados en la figura de Leonardo, con el objetivo de acercar su legado a nuevas generaciones y públicos globales.

Un genio universal

Nacido en Vinci en 1452 y fallecido en Amboise en 1519, Leonardo da Vinci es una de las figuras más completas de la historia. Pintor, ingeniero, anatomista, inventor o músico, su capacidad para unir arte y ciencia lo convirtió en el símbolo del Renacimiento.

Su legado, conservado en gran parte gracias a su discípulo Francesco Melzi, sigue siendo hoy objeto de estudio y admiración.

Entre la historia y el mito

Como toda gran figura, Leonardo está rodeado de leyendas: desde su supuesta fuerza física capaz de doblar herraduras hasta su talento musical.

Pero más allá del mito, su verdadera herencia sigue viva en ciudades como Milán, donde su presencia no solo se conserva: se respira.